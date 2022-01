Nasprotniki cepljenja zlorabili objavo POP TV-ja

O tem smo poročali tudi v oddaji 24UR , kar pa danes nekateri zlorabljajo. Po družbenih omrežjih namreč kroži del takrat objavljene grafike z naslovom "Priporočila za cepljenje proti covidu-19" in podnaslovom " Komu cepljenje odsvetujejo?" Našteti so – po vrsti – nosečnice, doječe matere, ženske, ki načrtujejo družino, mlajši od 16 let, bolniki z avtoimunskimi boleznimi in hujši alergiki.

9. december 2020, dobra dva tedna, preden smo v Sloveniji dobili prve odmerke cepiv. O njih je bilo znanega precej manj, kot je danes, pa vendar je bilo že mogoče s precejšnjo gotovostjo trditi, da so varna in učinkovita. Ker pa previdnost ni nikoli odveč, je takrat veljalo priporočilo, naj določene skupine prebivalstva s cepljenjem še počakajo.

Iz istega razloga so ženskam, ki načrtujejo družino, svetovali, naj z zanositvijo počakajo dva meseca po zadnjem odmerku cepiva. Tudi ta pomislek so strokovnjaki medtem že zavrnili. Bolnikom z avtoimunskimi boleznimi so pred cepljenjem svetovali pogovor z lečečim zdravnikom, da ne bi karkoli sprožilo ali poslabšalo osnovne bolezni, določena mera previdnosti je bila svetovana tudi hujšim alergikom. Danes tudi vemo, da je cepivo varno za mlajše od 16 let.

Prispevek je bil objavljen le dan potem, ko je Velika Britanija kot prva država na svetu začela cepiti. Od takrat so po podatkih Univerze Johna Hopkinsa po svetu porabili že 9,3 milijarde odmerkov cepiv, skoraj milijardo samo v zadnjih štirih tednih. Covid-19 je od začetka epidemije zahteval pet milijonov in pol življenj, 300 milijonov ljudi se je okužilo. V bolnišnicah, še bolj pa na oddelkih za intenzivno nego, prevladujejo necepljeni. V vsem tem času se je nabralo tudi več kot dovolj dokazov, da so, kot smo poročali že takrat, cepiva varna in učinkovita.