WHO bo na Kitajsko poslal strokovnjake, ki bodo iskali izvor novega koronavirusa

"Lahko potrdim, da bo to v januarju," je povedal tiskovni predstavnik Hedinn Hallerdorsson.

Eno leto po izbruhu novega koronavirusa, ki je terjal že več kot 1,6 milijona življenj, z njim pa se je okužilo več kot 73 milijonov ljudi, ostaja izvor virusa nepojasnjen. WHO že mesece pripravlja odpravo desetih mednarodnih strokovnjakov, med njimi epidemiologe in veterinarje. Julija so v Peking poslali že osnovno ekipo, ki je pripravila teren za mednarodno preiskavo.