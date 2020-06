SZO bo nadaljevala klinična testiranja hidroksiklorokina za zdravljenje covid-19

" Izvršna skupina je prejela ta priporočila in odredila nadaljevanje vseh kliničnih testiranj, tudi hidroksiklorokina, " je na današnji novinarski konferenci na daljavo dejal prvi mož SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus . Dodal je, da bo odbor za varnost in nadzor podatkov še naprej nadzoroval varnost vseh zdravil, ki jih preverjajo v okviru solidarnostnih testiranj.

Odbor za varnost in nadzor podatkov pri solidarnostnih testiranjih je po varnostnem pregledu podatkov sporočil, da ni razloga za spremembo načina izvajanja kliničnih testiranj.

Organizacija je klinična testiranja v okviru t. i. solidarnostnih testiranj 25. maja preventivno začasno prekinila. Za to se je odločila po objavi študije v znanstveni reviji Lancet, ki nakazuje, da bi lahko jemanje hidroksiklorokina v primeru covid-19 povečalo možnost bolnikov za smrt. Med hudimi stranskimi učinki zdravljenja s hidroksiklorokinom je študija izpostavila aritmijo srca.

Testiranje je del širšega projekta pod vodstvom SZO, ki ugotavlja, ali lahko obstoječa zdravila, ki so jih razvili za zdravljenje okužbe z virusom hiv in ebolo ter za zdravljenje multiple skleroze, lahko pomagajo tudi pri covid-19. V klinična testiranja je bilo vključenih več sto bolnišnic iz 35 držav po vsem svetu ter več kot 35.000 bolnikov.

Hidroksiklorokin se običajno uporablja za zdravljenje malarije in artritisa. Več znanih osebnosti, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, je naznanilo, da hidroksiklorokin jemljejo kot preventivo pred okužbo z novim koronavirusom. Tedros je ob tem danes poudaril, da sta hidroksiklorokin in klorokin varna za zdravljenje bolnikov z malarijo in nekaterimi avtoimunimi boleznimi.