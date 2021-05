WHO dal zeleno luč prvemu kitajskemu cepivu proti covidu-19

Organizacija lahko zdaj tudi uradno kupi kitajsko cepivo in ga dobavlja v okviru pobude Covax, ki omogoča dostop do cepiva proti covidu-19 revnejšim državam sveta. Kitajska je pobudi že v februarju zagotovila 10 milijonov odmerkov Sinopharmovega cepiva.

"Popoldne je WHO podelil izredno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19 pekinškega Sinopharma, ki je s tem postalo šesto cepivo, ki je prejelo potrdilo WHO o varnosti, učinkovitosti in kvaliteti," je na novinarski konferenci povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Svetovalna skupina strokovnjakov WHO za cepljenje (SAGE) je cepivo odobrila za starejše od 18 let. Za popolno zaščito sta potrebna dva odmerka, po preučitvi SAGE pa je učinkovitost 79-odstotna.

WHO je doslej zeleno luč že prižgal cepivom podjetij Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna in dvema različicama cepiva AstraZenece. Pri WHO pa so trenutno še v pregledu drugo kitajsko cepivo Sinovac, rusko cepivo Sputnik V in cepivo ameriškega podjetja Novavax.