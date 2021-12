Nemški zdravstveni minister o možnosti četrtega odmerka, WHO kritičen

V številnih državah so v zadnjih tednih pospešili kampanje cepljenja s poživitvenim odmerkom, saj se bojijo koronavirusne različice omikron, ki velja za bolj nalezljivo. Za zdaj so jo potrdili v najmanj 106 državah, ponekod je že prevladujoča.

Če bi bogatejše države svoje poživitvene odmerke namenile revnejšim državam, bi bilo lahko že septembra v celoti cepljenih 40 odstotkov svetovnega prebivalstva. WHO namreč ocenjuje, da bi se lahko pri tej stopnji precepljenosti v vsaki od držav preprečila akutna faza pandemije. Tako pa več kot polovica držav članic WHO tega cilja ne bo dosegla niti do konca januarja, je še posvaril Tedros.

"Obširni programi deljenja poživitvenih odmerkov bodo pandemijo najverjetneje podaljšali, namesto da bi jo končali," pa medtem ocenjuje prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus . Glavni razlog je, da bodo večino odmerkov prejele države, kjer je že tako visoka stopnja precepljenosti. Ti odmerki nato manjkajo v revnejših državah, kar daje virusu priložnost, da se nenadzorovano širi in se razvija.

WHO kritičen do cepljenja s poživitvenimi odmerki

Trenutno se pripravljajo na peti val pandemije. Med najpomembnejšimi ukrepi je Lauterbach izpostavil prav poživitveni odmerek, ki sicer ne more preprečiti vala omikrona, "je pa največ, kar se lahko naredi, da se prepreči, da bi številni ljudje huje zboleli". Kot poudarja, so študije pokazale, da poživitveni odmerki dobro varujejo pred okužbo in težkim potekom bolezni.

So pa danes v Angliji sprejeli spremembe glede karantene, ki za pozitivne na testiranju na novi koronavirus po novem namesto deset velja sedem dni, če je oseba šesti in sedmi dan na testiranju negativna. Obenem je svetovalna skupina za cepljenje v državi priporočila cepljenje proti covidu-19 tudi za ranljive otroke v starosti od pet do 11 let ter poživitvene odmerke za stare od 12 do 17 let.

Preostali deli Združenega kraljestva, ki sami določajo svojo zdravstveno politiko, so medtem že razgrnili nekatere omejitve, ki bodo veljale po božiču. V Walesu se tako denimo v pubih, restavracijah in kinematografih ne bo smelo družiti več kot šest oseb, na Škotskem bodo močno omejeni večji dogodki, na Severnem Irskem pa bodo med drugim vrata morali zapreti nočni klubi.

Na Otoku so medtem od 15. decembra zabeležili osem od desetih doslej najvišjih dnevno potrjenih števil okužb. Pred današnjim dnem je bilo dotlej največ primerov minuli petek, ko so jih potrdili nekaj več kot 93.000. Britanski premier Boris Johnson je še v torek sicer zatrjeval, da v Angliji, v nasprotju z drugimi deli Združenega kraljestva, pred božičem ne bodo uvajali novih omejitvenih ukrepov. Ni pa izključil možnosti zaostrovanja po božiču, saj se omikron širi izjemno hitro.

Avstrija bo po božiču zaostrila ukrepe

Avstrija namerava 27. decembra zaostriti ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Restavracije in lokali bodo lahko obratovali do 22. ure, to velja tudi za silvestrovo, omejujejo pa še število ljudi na dogodkih, je danes sporočila sovodja skupine za usklajevanje Gecko Katharina Reich.

Reichova je pojasnila, da so se glede zaostritve ukrepov strinjali tako na zvezni kot deželni ravni. Od ponedeljka bodo srečanja, pri katerih ni določenega sedežnega reda, omejena na največ 25 oseb. Pri dogodkih z določenim sedežnim redom bo dovoljeno 500 oseb, ki so cepljene ali prebolele. Dogodki s 1000 osebami bodo možni ob pogoju PC in predložitvi negativnega testa, dogodki z 2000 osebami pa ob izpolnjevanju pogoja poživitvenega odmerka in ob predložitvi negativnega testa. Nujne bodo tudi maske.

Avstrija je ob tem dodala štiri evropske države na seznam območij, kjer se širi koronavirusna različica omikron. Od 25. decembra bodo na tem seznamu še Velika Britanija, Danska, Nizozemska in Norveška. Potniki iz tega držav morajo v karanteno, izjema velja le za tiste, ki so že prejeli poživitveni odmerek in predložijo negativen izvid PCR-testa.

V Španiji bodo na prostem znova obvezne maske

V Španiji, ki se spopada s porastom okužb z novim koronavirusom, bodo na prostem znova obvezne maske, je danes sporočila vlada, ki bo ustrezen odlok sprejela v četrtek. Obenem oblasti v boju proti novi različici omikron stavijo na več cepljenja in več medicinskega osebja, so sporočili po sestanku premierja Pedra Sancheza s predsedniki regij.

V Španiji je proti covidu-19 cepljenih okoli 80 odstotkov od približno 47 milijonov prebivalcev in do nedavnega se je država izognila vnovičnemu porastu okužb, zaradi katerega drugod po Evropi zaostrujejo ukrepe. A s prihodom omikrona, ki predstavlja že 47 odstotkov okužb, je število primerov znova začelo naraščati - v torek so jih potrdili rekordnih skoraj 50.000, čeprav število sprejemov v bolnišnice in zasedenost intenzivnih enot ostajata relativno nizka.

O načinih za zajezitev omikrona se je danes prek videokonference premier Sanchez pogovarjal s predsedniki španskih avtonomnih regij, ki so odgovorne za lastno zdravstveno politiko. Za najstrožje ukrepe tudi na nacionalni ravni se je zavzemala Katalonija, ki je že sama napovedala niz zaostrenih omejitev, vključno z omejitvijo gibanja med 1. in 6. uro in zaprtjem nočnih klubov. Odobriti jih mora sicer še pristojno sodišče.

V Španiji so maske na prostem prvič postale obvezne maja 2020, nazadnje pa so to obveznost odpravili konec junija. V notranjih javnih prostorih ali v gneči na prostem so kljub temu ostale obvezne.