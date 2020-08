WHO: Evropa se lahko proti virusu bori brez zapiranja

Evropa se lahko proti novemu koronavirusu bori brez popolnega zapiranja, saj so oblasti bolje pripravljene in so v zadnjih mesecih pridobile znanje o tem, kako se proti virusu boriti, je v četrtek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), piše The Local. "Z osnovnimi nacionalnimi ukrepi in dodatnimi usmerjenimi ukrepi smo v veliko boljšem položaju, da odpravimo te lokalizirane izbruhe virusa," je dejal vodja evropske podružnice WHO Hans Kluge. "Virus lahko nadzorujemo in ohranimo delovanje gospodarstva in izobraževalnega sistema,"je dodal.

V zadnjih dveh mesecih je število okuženih v Evropi stalno naraščalo. V prvem avgustovskem tednu je bilo zabeleženih za 40.000 več primerov kot v prvem tednu junija, ko je bilo število primerov najnižje. "Ampak nismo februarja. Z virusom lahko zdaj upravljamo drugače kot takrat, ko se je prvič pojavil covid-19," je dejal Kluge. Poleg pozivanja k dobri higieni rok, ukrepov za socialno distanciranje in nacionalnih programov testiranja in sledenja je Svetovna zdravstvena organizacija priporočila, da se ob večjem pojavu primerov sprejmejo dodatni ukrepi na lokalni ravni.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v povprečju vsak dan v Evropi poročajo o 26.000 novih primerih. Vedno večji delež primerov predstavljajo mladi, ki imajo navadno blažje simptome in nižjo stopnjo umrljivosti. Kljub temu je Kluge poudaril pomen ponovnega odprtja šol, saj se države postopoma vračajo v normalno stanje, pri čemer je opozoril na negativne posledice, ki jih imajo zapiranje šol na otroke. Evropska regija WHO, ki zajema 55 držav, je zabeležila skoraj štiri milijone potrjenih primerov covida-19 in 215.000 smrti, povezanih z virusom, poroča organizacija.