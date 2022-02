WHO: Evropa verjetno vstopa v 'končnico' pandemije

Ker se bo zima v večjem delu Evrope v prihodnjih tednih počasi začela poslavljati, Kluge meni, da nam prihajajoča pomlad pušča možnost za daljše obdobje miru in veliko višjo stopnjo zaščite prebivalstva pred novimi izbruhi virusa.

Hans Kluge iz Svetovne zdravstvene organizacije je na današnji novinarski konferenci povedal, da imajo evropske države zdaj "izjemno priložnost", da prevzamejo nadzor nad pandemijo. To lahko po njegovi oceni storijo zaradi treh dejavnikov. Prvič zaradi visoke imunitete, bodisi zahvaljujoč cepivu bodisi ker bodo ljudje imuni zaradi okužbe, drugič zaradi manjšega širjenja virusa v toplejših mesecih in tretjič zaradi različice omikron, ki predstavlja manjšo grožnjo zdravstvenim sistemom.

Hans Kluge je direktor WHO za Evropo.

Tudi v primeru, če bi se pojavila nova, bolj nalezljiva ali nevarna različica, bi morali zdravstveni sistemi v Evropi razmere obdržati pod nadzorom, če se bodo prizadevanja za zaščito prebivalcev s cepljenjem nadaljevala, je še ocenil.

Ob tem je poudaril, da bi morale biti evropske države bolj solidarne pri deljenju odmerkov cepiv tudi čez evropske meje. Znanstveniki so namreč v preteklosti že večkrat opozorili, da ob nezadostni precepljenosti svetovnega prebivalstva ostaja možnost novih mutacij virusa v bolj prenosljive ali pa bolj nevarne različice.

Kluge je še opozoril, da je WHO v evropski regiji, ki obsega 53 držav, vključno z več državami Srednje Azije, v preteklem tednu zabeležila 12 milijonov okužb z novim koronavirusom, kar je najvišji sedemdnevni prirast do zdaj. Pojasnil je, da je skok okužb povzročil bolj nalezljivi omikron. Ob tem se število sprejemov v intenzivne enote bolnišnic ni bistveno povečalo, kar kaže na to, da je omikron manj smrtonosen.