Kitajska odlašala s posredovanjem podatkov WHO

Ob začetku izbruha koronavirusa na Kitajskem je Svetovna zdravstvena organizacija javno hvalila kitajske oblasti za domnevni hitri odziv na izbruh v Vuhanu. A v zakulisje je bila zgodba popolnoma drugačna. Kitajska oblasti naj bi zavlačevale z deljenjem informacij. "Trenutno smo v fazi, ko nam dajo informacije 15 minut, preden se pojavijo na CCTV," pa je dejal predstavnik WHO na Kitajskem Gauden Galea.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) se je v začetku leta večkrat tudi zahvalila kitajski vladi, češ da je "takoj" z njimi delila genom novega virusa, delo kitajskih oblasti pa so pri WHO označevali za transparentno. A iz posnetkov sestankov uradnikov WHO, ki jih je pridobil AP, izhaja drugačna zgodba. Visoki uradniki WHO naj bi obupavali, saj iz uradnega Pekinga niso dobivali zadostnih informacij za boj proti širjenju koronavirusa. Kitajska naj bi prav tako vsaj teden dni zavlačevala z objavo genoma virusa, zaradi katerega je življenje po vsem svetu za več mesecev ugasnilo. Strog nadzor nad informacijami in tekmovanje znotraj kitajskega zdravstvenega sistema pa naj bi bila glavna krivca za to, izhaja iz več deset opravljenih intervjujev in notranjih dokumentov, razkriva AP.

icon-expand Generalni direktor WHO Tedros Adhanom in kitajski predsednik Ši Džinping. FOTO: AP

Kitajski vladni laboratorij je informacije glede genoma objavil šele, potem ko je to na spletni strani 11. januarja storil drug laboratorij. Tudi po tem so kitajske oblasti še dva tedna zavlačevale z deljenjem informacij glede pacientov in posameznih primerov, kažejo posnetki sestankov WHO iz januarja, ki jih je pridobil AP. Predstavniki WHO pa naj bi javno hvalili Kitajsko, ker so želeli od nje pridobiti čim več informacij. Že od 6. januarja pa so se na sestanku pritoževali, da Kitajska ne deli z njimi dovolj informacij, da bi lahko ocenili, kako hitro se virus širi med ljudmi ter kakšno tveganje predstavlja za preostali svet. "Delujemo z minimalnimi informacijami," je na enem izmed internih sestankov dejala ameriška epidemiologinja Maria Van Kerkhove. "Trenutno smo v fazi, ko nam dajo informacije 15 minut, preden se pojavijo na CCTV," pa je dejal predstavnik WHO na Kitajskem Gauden Galea. V drugem tednu januarja pa je direktor WHO za izredne razmere Michael Ryandejal kolegom, da morajo začeti pritiskati na Kitajsko, saj naj bi se bal ponovitve izbruha sarsa iz leta 2002, ko je umrlo 800 ljudi po svetu. Zamuda pri pridobivanju informacij pa je do določene mere tudi zaustavila prepoznavanje virusa v drugih državah sveta, skupaj z razvojem morebitnega zdravljenja, testov in cepiv. Zaradi pomanjkanje informacij glede pacientov pa je bilo tudi oteženo oceniti, kako hitro se virus širi. Na Svetovno zdravstveno organizacijo so se v zadnjih mesecih vrstile kritike glede odziva na izbruh, še posebej s strani ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je celo napovedal, da bodo ZDA prekinile sodelovanje s to agencijo. WHO je sicer dala soglasje k neodvisni preiskavi glede odziva na pandemijo.