WHO: Kitajski cepivi varni, a še ni dovolj podatkov za nujno uporabo

Kitajski podjetji Sinovac in Sinopharm sta pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) vložili prošnjo za izdajo izrednega dovoljenja za svoji cepivi. Svetovalna skupina, ki jo sestavljajo strokovnjaki za cepljenje, je po pregledu doslej dostopnih podatkov sporočila, da sta se obe cepivi izkazali za varni in dobro učinkoviti proti simptomatični bolezni covid-19.

Vendar pa je še premalo podatkov, da bi izdali priporočila glede nujne uporabe. Za obe cepivi namreč še ni podatkov o učinkovitosti in varnosti cepiva pri starejših starostnih skupinah in osebah s pridruženimi boleznimi. Zato WHO poudarja, da je treba opraviti še dodatne študije za te starostne skupine.

"Za zdaj imamo podatke, da sta ti dve cepivi varni, sta pa v postopku določanja končnih analiz o učinkovitosti, ki bodo uporabljene za izredno dovoljenje," je povedal vodja strokovne skupine Alejandro Cravioto."Ko bo to na voljo, bomo lahko izdali ustrezna priporočila za njuno uporabo,"je dodal.

WHO je doslej izredno dovoljenje, ki državam omogoča hitrejšo odobritev in uvoz cepiva, izdal za cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, AstraZeneca ter Johnson & Johnson.