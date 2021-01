WHO: Kljub cepivom letos še ne bomo dosegli čredne imunosti

94-letni David Attenborough je zadnji v vrsti znanih, ki so se cepili proti covidu-19. V Veliki Britaniji nameravajo do pomladi precepiti več deset milijonov ljudi, doslej so cepili dva milijona. WHO opozarja, da cepivom navkljub letos čredne imunosti še ne bomo dosegli, Grčija pa Evropski uniji predlaga uvedbo enotnega potrdila o cepljenju, ki bi cepljenim omogočalo prosto potovanje.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da kljub začetku cepljenja proti covidu-19 v več deset državah letos svet še ne bo dosegel čredne imunosti. "V letu 2021 ne bomo dosegli nobene stopnje imunosti prebivalstva ali čredne imunosti. Tudi če bi jo na posameznih območjih v nekaj državah dosegli, s tem ne bomo uspeli rešiti sveta," je na virtualnem brifingu v Ženevi povedala glavna znanstvenica WHO Soumya Swaminathan. Zato bo še naprej izjemno pomembno upoštevanje zaščitnih ukrepov, kot so nošnja mask, umivanje rok in vzdrževanje varne razdalje, je poudarila. Obenem je pozdravila "neverjetni napredek" znanstvenikov, ki so v manj kot letu dni uspeli razviti več varnih in učinkovitih cepiv. Toda, je dodala, proizvodnja potrebne količine odmerkov in njihovo razdeljevanje bosta trajala nekaj časa. Pogovarjamo se ne o milijonih, ampak o milijardah odmerkov, je poudarila in ljudi prosila, naj bodo potrpežljivi. Velika Britanija, prva država, ki je začela s cepljenjem, pa se še naprej sooča z najbrž najtežjim poglavjem v boju proti koronavirusu. Umrlo je že več kot 80 tisoč ljudi, ob novem sevu pa se okužbe izjemno hitro širijo. V državi so zato ustavili javno življenje, ljudi pa pozivajo, naj ne zapuščajo domov, če to ni nujno. Hkrati je vlada predstavila načrt cepljenja. Ta predvideva vzpostavitev več kot 2700 cepilnih mest, na katerih nameravajo do pomladi cepiti več deset milijonov ljudi. Podeželska območja pa bodo obiskovale mobilne enote. Doslej so v Veliki Britaniji cepili že dva milijona ljudi. Med njimi je po novem tudi naravovarstvena ikona, 94-letni sir David Attenborough. Medtem pa se je izkazalo, da govorice, da bo mogoče potovati le s potrdili o cepljenju, vendarle niso povsem iz trte izvite. Grška vlada je namreč Evropski uniji predlagala, naj uvede enotno potrdilo o cepljenju, nekakšen certifikat, ki bo "omogočil svobodo gibanja osebam, cepljenim proti covidu-19". Grški premier Kyriakos Mitsotakis je predlog v pismu, ki so ga na vpogled dobili pri bruseljskem Politicu, poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen. Mitsotakis je še dodal, da Grčija potovanj ne bo pogojevala s cepljenjem, da pa bi morali tistim, ki se cepijo, spet dovoliti potovati.