WHO od Kitajske zahteva 'točne in resnične podatke o okuženih'

Predstavniki WHO so se v petek sešli s predstavniki kitajske Nacionalne zdravstvene komisije in tamkajšnjega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, od katerih so zahtevali dodatne informacije o razmerah na Kitajskem ter ponudili strokovno pomoč.

"WHO je izpostavila pomen nadzora in pravočasnega objavljanja podatkov, da bi lahko Kitajski in mednarodni skupnosti pomagali oblikovati natančno oceno tveganj in učinkovit odziv," so sporočili iz organizacije s sedežem v švicarski Ženevi.