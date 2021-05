WHO: Odobrena cepiva so učinkovita proti vsem različicam virusa

Napredek v boju proti pandemiji novega koronavirusa ostaja krhek in mednarodnim potovanjem bi se morali še naprej v čim večji meri izogibati, je opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. Zatrdil je sicer, da so odobrena cepiva učinkovita proti vsem različicam virusa. Evropska komisija pa je medtem podpisala pogodbo s farmacevtskima podjetjema Pfizer in BioNTech o nakupu dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva proti covidu-19 za prihodnji dve leti.

icon-expand Doslej je bilo z vsaj enim odmerkom cepiv proti covidu-19 cepljenih le 23 odstotkov evropskega prebivalstva, le 11 odstotkov jih je že cepljenih v celoti. FOTO: Damjan Žibert "Soočeni z nenehno grožnjo in novo negotovostjo moramo še naprej ostati pazljivi ter dvakrat premisliti ali se izogibati mednarodnim potovanjem," je na današnji redni tedenski novinarski konferenci opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge. Kot je spomnil, da se lahko sedanji "žepi povečanega širjenja okužb" na evropski celini hitro znova razširijo. T. i. indijsko različico, ki bi lahko bila bolj nalezljiva, so doslej potrdili v najmanj 26 od skupno 53 držav evropske regije WHO. Kluge sicer vztraja, da"se vse različice virusa covida-19, ki so se doslej pojavile, odzivajo na razpoložljiva, odobrena cepiva". Obenem lahko vse različice nadzorujemo z enakimi ukrepi na področju javnega zdravja in družbe, kot smo jih uporabljali doslej. Doslej je bilo z vsaj enim odmerkom cepiv proti covidu-19 cepljenih le 23 odstotkov evropskega prebivalstva, le 11 odstotkov jih je že cepljenih v celoti. V luči tega je posvaril, da"so cepiva morda luč na koncu tunela, a nas ta luč ne sme zaslepiti". Število tedensko potrjenih novih okužb v evropski regiji je v minulem mesecu sicer upadlo za skoraj 60 odstotkov, z 1,7 milijona na okoli 685.000 prejšnji teden. "A ta napredek je krhek. Enkrat smo že bili tukaj. Ne ponovimo napak, ki smo jih naredili v tem času lani in so pripomogle k temu, da je pandemija covida-19 nato znova udarila z vso močjo," je opozoril Kluge. Evropska komisija podpisala pogodbo za dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva Evropska komisija pa je danes podpisala pogodbo s farmacevtskima podjetjema Pfizer in BioNTech. Novico o sklenitvi pogodbe je pred slabima dvema tednoma sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. To je tretja pogodba, ki jo je Evropska komisija podpisala z ameriškim farmacevtom Pfizer in nemškim podjetjem BioNTech. Z njo je v imenu vseh držav članic EU rezervirala dodatnih 1,8 milijarde odmerkov cepiva za obdobje od konca letošnjega leta do 2023. icon-expand Pogodba med EU in podjetjem Pfizer je z današnjim podpisom stopila v veljavo. FOTO: Reuters Pogodba bo omogočala nakup 900 milijonov odmerkov sedanjega cepiva in možnost nakupa dodatnih 900 milijonov odmerkov cepiva, prilagojenega novim različicam novega koronavirusa, so sporočili v Bruslju. V skladu s pogodbo mora biti cepivo proizvedeno v EU in njegove bistvene sestavine pridobljene v uniji. Pogodba prav tako določa, da mora biti dobava cepiva v EU zajamčena od začetka dobave leta 2022. "Zagotovljena sta proizvodnja in dobava do 1,8 milijarde odmerkov v EU. Morebitne pogodbe z drugimi proizvajalci bodo sledile istemu modelu v korist vseh," je ob tem sporočila von der Leynova. icon-expand