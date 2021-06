WHO odobril kitajsko cepivo proti covidu-19 Sinovac

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je za nujno uporabo odobrila cepivo proti covidu-19 kitajskega proizvajalca Sinovac. To je drugo kitajsko cepivo proti tej bolezni, ki je dobilo zeleno luč WHO. Doslej so države po svetu porabile že 430 milijonov doz tega cepiva.

Sinovacovo cepivo se že uporablja v več državah po svetu. Kot so sporočili iz WHO, odobritev daje zagotovilo, da cepivo izpolnjuje mednarodne standarde na področjih varnosti, učinkovitosti in proizvodnje. cepivo Sinovac WHO je minuli mesec za nujno uporabo odobril cepivo kitajskega proizvajalca Sinopharm. Pred tem je organizacija prižgala želeno luč cepivom proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson in AstraZeneca. Uvrstitev cepiva na seznam WHO pomeni, da lahko države hitro odobrijo in uvozijo cepivo, zlasti tiste, ki nimajo lastnih regulatorjev za cepiva. Prav tako odpira vrata v pobudo Covax, katere namen je zagotovitev pravičnega dostopa do cepiva po vsem svetu, zlasti v revnejših državah. Za zdaj sta v pobudo vključeni le cepivi AstraZenece in v manjši meri Pfizerja. Farmacevtsko podjetje Sinovac je sporočilo, da je proizvedlo več kot 600 milijonov odmerkov za uporabo doma in v tujini, približno 430 milijonov doz pa je bilo že porabljenih. Študije učinkovitosti kažejo, da cepivo preprečuje pojav bolezenskih simptomov pri 51 odstotkih cepljenih, medtem ko nudi 100-odstotno zaščito pred hujšimi oblikami bolezni in hospitalizacijo.