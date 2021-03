WHO odobrila cepivo podjetja Johnson & Johnson

"Vsako novo, varno in učinkovito sredstvo proti covidu-19 je nov korak k nadzoru nad pandemijo," je ob tem sporočil generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Izredno dovoljenje WHO med drugim omogoča, da bodo to cepivo vključili v mednarodno pobudo za pravično razdelitev cepiva Covax. Za to pobudo je bilo obljubljenih okoli 500 milijonov odmerkov cepiva ameriškega podjetja, ki je 67-odstotno učinkovito. V WHO upajo, da ga bodo lahko revnejšim državam začeli razdeljevati julija ali pa še prej.

"Upamo, da bo to novo cepivo prispevalo k zmanjšanju neenakosti pri dostopu do cepiv, in ne k poglobitvi," je še povedal Tedros.

Ker je za zaščito pred covidom potreben samo en odmerek cepiva, v organizaciji upajo, da bo to olajšalo logistični vidik cepljenja v vseh državah.

WHO je izredno dovoljenje za to ameriško cepivo izdala dan po odobritvi v Evropski uniji. Pred tem pa je bilo odobreno tudi že v ZDA, Kanadi in Južni Afriki. Pred tem sta izredno odobritev s strani WHO prejeli zgolj cepivi podjetij Pfizer/BioNTech in AstraZeneca.