WHO odsvetuje uporabo krvne plazme pri zdravljenju covida-19.

Plazma prebolevnikov je sprva obetala, ko so jo intravenozno dali ljudem, ki so zboleli za covidom-19. WHO je sedaj izdal "močno priporočilo" proti uporabi krvne plazme pri ljudeh, ki nimajo resnih simptomov covida-19. WHO še pravi, da mora biti zdravljenje s krvno plazmo prebolevnikov tudi pri bolnikih s hudim in kritičnim potekom bolezni le del kliničnega preizkušanja.

Kot je v sporočilu za javnost sporočil WHO, je svetovalna skupina organizacije ocenila, da "sedanji dokazi kažejo, da to ne poveča možnosti preživetja in ne zmanjša potrebe po mehanski ventilaciji" . Dodali so, da gre tudi za drago in dolgotrajno terapijo.

WHO navaja, da njegova najnovejša priporočila temeljijo na podatkih iz 16 kliničnih preskušanj, v katerih je sodelovalo 16.236 bolnikov z blago, hudo in kritično obliko covida-19.

WHO tudi opozarja na več praktičnih izzivov, kot so potreba po identifikaciji in testiranju potencialnih darovalcev krvne plazme ter zbiranje, shranjevanje in dajanje darovane krvne plazme, kar po oceni WHO pomeni dodatne omejitve pri izvajanju in uporabnosti terapije.

Po temeljitem pregledu vseh informacij je svetovalna komisija WHO presodila, da bi se skoraj vsi dobro obveščeni bolniki odločili proti prejemu krvne plazme prebolevnikov.

Krvna plazma prebolevnikov je tekoči del krvi posameznikov, ki so preboleli covid-19, in vsebuje protitelesa, ki nastanejo v telesu po okužbi z novim koronavirusom. Ob začetku pandemije covida-19 je bila to ena od možnosti zdravljenja, a se je v kliničnih preizkušanjih pokazalo, da ima le omejeno korist.