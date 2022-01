WHO opozarja, da pandemije ni konec, Francija in Nemčija z rekordnim številom okužb

Tedros Adhanom Ghebreyesus je posvaril pred domnevo, da je potek bolezni pri novi prevladujoči različici omikron bistveno blažji. Na tiskovni konferenci na sedežu WHO v Ženevi je pojasnil, da je različica omikron v zadnjem tednu povzročila 18 milijonov novih okužb po vsem svetu.

"Čeprav kaže, da je potek bolezni pri tej različici blažji, so navedbe, da gre za blago bolezen, zavajajoče," je dejal in dodal: "Da ne bo pomote, omikron povzroča hospitalizacije in smrti, celo manj hudi primeri so preplavili zdravstvene ustanove."

Svetovne voditelje je opozoril, da se bodo ob neverjetno hitrem širjenju omikrona na svetovni ravni verjetno pojavile nove različice, zato pa je sledenje primerom ključnega pomena, poroča BBC. "Še vedno sem zaskrbljen zaradi številnih držav, ki imajo nizko stopnjo precepljenosti, saj so necepljeni bolj izpostavljeni težjemu poteku bolezni in smrti," je dodal.

Direktor WHO za nujne primere, dr. Mike Ryan, je prav tako opozoril, da bo velika prenosljivost omikrona verjetno povzročila porast števila hospitalizacij in smrti, zlasti v državah, kjer je cepljenih manj ljudi. "Eksponentno naraščanje števila okužb – ne glede na različico virusa – vodi v neizogibno povečanje števila hospitalizacij in smrti," je dejal.