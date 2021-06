WHO opozarja na različico lambda, ki se pojavlja v Latinski Ameriki

Po dveh nalezljivih različicah koronavirusa, alfi in delti, Svetovna zdravstvena organizacija zdaj opozarja še na različico lambda, ki se je pojavila v Latinski Ameriki. Tako kot prvi dve naj bi bila tudi ta bila bolj nalezljiva, ima pa tudi večje število mutacij, katerih posledice znanstveniki še preiskujejo. Prvič so jo odkrili v Peruju avgusta lani.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila na različico novega koronavirusa, ki se pojavlja predvsem v Latinski Ameriki. Ta različica, ki so jo poimenovali z grško črko lambda, naj bi bila bolj nalezljiva in odpornejša proti protitelesom, so opozorili v Ženevi. Različica lambda ima več mutacij, katerih posledice še ugotavljajo, zanesljivih študij pa še ni. Kot kaže, bi lahko bila bolj kužna in morda tudi odpornejša.

icon-expand Različico so prvič identificirali v Peruju. FOTO: Shutterstock

Različico so prvič identificirali v Peruju avgusta lani. V tej državi okužbe s to različico predstavljajo 81 odstotkov vseh novih okužb od aprila lani. Delež okužb s to različico narašča tudi v Argentini in Čilu, kjer ocenjujejo, da gre za to različico pri tretjini vseh novih okužb. WHO je različice koronavirusa razdelil v dve kategoriji: na različice, na katere je treba biti pozoren, in na različice, ki so skrb vzbujajoče. Različica lambda za zdaj spada v prvo skupino različic koronavirusa, ki se pojavlja v žariščih, lahko tudi v več državah. V drugi skupini pa so tiste različice koronavirusa, ki so še posebej nevarne, se hitro širijo, jih je težko zamejevati ali povzročajo težak potek bolezni.

Že različica alfa, ki je bila prvič identificirana v Kentu v Veliki Britaniji, je bila bolj nalezljiva, delta, ki izvira iz Indije, pa jo je še "prekosila". Po mnenju strokovnjakov ima novi koronavirus še nekaj manevrskega prostora za "izboljšave". Vendar pa to še ne pomeni, da bomo z različicami prišli do samega konca grške abecede in dosegli omego, ki bi bila "neustavljiva zver", še mirijo strokovnjaki.