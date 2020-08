WHO: Pandemija covida-19 po svetu se umirja

Število novih okužb je v primerjavi s tednom prej upadlo za 11 odstotkov, število smrti pa za 17. To je deloma posledica umirjanja v ZDA in Braziliji, ki sta najhuje prizadeti državi v pandemiji na svetu.

Upočasnitev pandemije beležijo v večini regij po svetu. Izjemi sta jugovzhodna Azija in vzhodno Sredozemlje. Najbolj prizadeta ostaja ameriška celina, kjer so zabeležili polovico vseh novih primerov in 62 odstotkov vseh smrti preteklega tedna. Vendar pa so se tam razmere v preteklem tednu najbolj izboljšale.

Po podatkih, ki so jih WHO posredovale države, se je med 17. in 23. avgustom po svetu s koronavirusom na novo okužilo več kot 1,7 milijona ljudi, umrlo pa je 39.000 bolnikov s covidom-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V primerjavi s tednom med 10. in 16. avgustom je bilo novih primerov pet odstotkov manj, smrti pa 12 odstotkov manj.

Se je pa močno povečalo število primerov in smrti v več karibskih državah in ozemljih, kar bi lahko bilo po navedbah WHO deloma posledica obnovitve turizma. Število novih okužb in smrti se je na tedenski ravni povečalo tudi v jugovzhodni Aziji, in sicer oboje za štiri odstotke. Tam najhuje prizadeta država ostaja Indija z več kot 455.000 novimi primeri v minulem tednu.

Za štiri odstotke se je povečalo tudi število novih primerov koronavirusa na območju vzhodnega Sredozemlja, medtem ko se je število smrti zaradi covida-19 zmanjšalo za pet odstotkov.

V Evropi število novih okužb še naprej narašča, a se je to upočasnilo. Med 17. in 23. avgustom so potrdili odstotek več okužb kot v tednu pred tem. Še naprej pa se zmanjšuje število smrtnih žrtev. Na tedenski ravni se je zmanjšalo za 12 odstotkov. To sicer po navedbah WHO ne velja za vse evropske države, v Španiji se je denimo povečalo za 200 odstotkov.