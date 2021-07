WHO: Pandemija covida-19 zahtevala že štiri milijone življenj

Doslej so po svetu potrdili 183 milijonov okužb z novim koronavirusom, je sporočila WHO.

V tednu od 28. junija do 4. julija je WHO zabeležila najnižjo stopnjo smrtnosti zaradi covida od začetka lanskega oktobra, in sicer je umrlo nekaj manj kot 54.000 covidnih bolnikov. To je sedem odstotkov manj kot teden pred tem.

Se je pa v tem obdobju povečalo število okužb z novim koronavirusom na nekaj več kot 2,6 milijona. Pri tem WHO opozarja, da se število okužb povečuje zlasti v Evropi.

Bolj nalezljivo različico virusa delta so potrdili še v sedmih državah in je tako prisotna v 104 državah od 194 članic WHO.