Kitajsko cepivo: Varnost je dobra, učinkovitost preverjamo

V Južni Koreji se bodo zaradi še naprej zaostrenih razmer v zvezi s covidom-19, učenci znova šolali na daljavo, so odredile pristojne oblasti. V zadnjem dnevu so sicer v državi zabeležili 280 novih primerov okužbe.

V zadnjem dnevu so zabeležili manj novih primerov kot dan pred tem, vendar pa je bilo že 12. dan zapored število trimestno. Pred tem so več tednov beležili po okoli 30 ali 40 novih primerov.

Večino novih primerov beležijo na širšem območju prestolnice, kjer živi polovica od 52 milijonov Južnokorejcev. Tam so v zadnjih dveh tednih okužbo s koronavirusom potrdili tudi pri 150 učencih in 43 učiteljih, je povedala ministrica za izobraževanje Yoo Eun-hae.

Oblasti zdaj še zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Od srede pa najmanj do 11. septembra bo tako v Seulu, Incheonu in sosednji provinci Gyeonggi šolanje znova potekalo na daljavo. V šole bodo še naprej hodili dijaki zadnjih letnikov, ki se pripravljajo na decembrske preizkuse znanja za vpis na fakultete.

Španska vlada v boj pošilja vojsko

Španska vlada bo v boj proti naraščajočemu številu okužb z novim koronavirusom poslala vojsko, ki bo pomagala regionalnim vladam. Premier Pedro Sanchezje sporočil, da bo regijam v pomoč pri sledenju okužbam in zajezitvi širjenja virusa na voljo 2000 vojakov.

Številni strokovnjaki opozarjajo, da je do porasta novih okužb v več španskih regijah, med drugim v Madridu in Kataloniji, prišlo zaradi nezadostnega sledenja okužbam.

Sanchez je na novinarski konferenci tudi dejal, da bodo lahko regionalne oblasti vlado v Madridu zaprosile za uvedbo izrednih razmer na delu ali celotnem ozemlju regije, kar bi jim med drugim omogočilo uvedbo omejitev gibanja ljudi.

Španska vlada je sredi marca uvedla izredne razmere po vsej državi, kar ji je omogočilo, da je uvedla ene najstrožjih ukrepov proti koronavirusu na svetu. Izredne razmere je v celoti odpravila 21. junija.

Sanchez je danes priznal, da je porast okužb skrb zbujajoč, vendar so razmere daleč od tistih sredi marca. "Ne smemo dovoliti, da bi pandemija znova prevzela nadzor nad našimi življenji (...). Moramo prevzeti nadzor in ustaviti ta drugi val," je dodal.

Odkar so v Španiji odpravili stroge omejitvene ukrepe, se je število okužb znova močno povečalo, število smrtnih primerov pa je precej manjše kot na vrhuncu epidemije.

V Španiji so do zdaj potrdili več kot 400.000 primerov okužbe z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo skoraj 29.000 ljudi.

V Italiji v zadnjem mesecu dve tretjini na novo okuženih s koronavirusom mlajših od 50 let

V zadnjem mesecu je bilo v Italiji med ljudmi, ki so se okužili z novim koronavirusom, dve tretjini mlajših od 50 let, kažejo podatki italijanskega inštituta za javno zdravje (ISS). Povprečna starost na novo okuženih v zadnjem mesecu pa znaša 32 let, potem ko je bila ob začetku epidemije nad 60.

V Italiji so v zadnjem mesecu potrdili 12.417 novih okužb z novim koronavirusom, piše na spletni strani ISS. 60,4 odstotka med njimi je starih od 19 do 50 let. 14,5 jih je mlajših od 19 let, 17,2 pa jih je starih med 51 in 70 let. Med okuženimi je 7,95 odstotka starejših od 70 let, še kažejo podatki inštituta.

Italijanske oblasti so sicer v ponedeljek popoldne sporočile, da so v zadnjih 24 urah znova zabeležile manj kot tisoč novih okužb. Od nedelje do ponedeljska so jih potrdili 953, dan pred tem pa 1210. Od nedelje do ponedeljka so umrli štirje bolniki s covidom-19, dan prej pa sedem. Skupaj je novi koronavirus v Italiji zahteval 35.441 smrtnih žrtev, okužilo se je več kot 260.000 ljudi.

Češka skrajšala karanteno

Na Češkem pa so skrajšali obdobje obvezne karantene za morebitne okužene z novim koronavirusom s 14 na 10 dni. Sprememba bo začela veljati s 1. septembrom, je sporočilo ministrstvo za zdravje. S tem bo Češka sledila zgledu Avstrije.

Karanteno tudi na Češkem odredijo vsem, za katere epidemiologi ocenijo, da so bili v tesnem stiku s potrjeno okuženim z novim koronavirusom. Odredijo jo tudi vsem, ki pridejo iz držav oz. območij z visokim tveganjem za okužbo, kot je na primer Španija. Karanteni se sicer lahko izognejo le z negativnim testom na koronavirus.

Po novem bodo iz domače izolacije "izpustili" tudi vse, ki so bili sicer deset dni prej pozitivni na testu. Pogoj je le, da najmanj tri dni zapored ne kažejo simptomov.

Po podatkih čeških oblasti je v državi trenutno 5400 aktivnih primerov. Doslej so od začetka epidemije zabeležili 415 smrti zaradi covida-19.

Na Kitajskem so s poskusnim cepivom proti covidu-19 od konca julija cepili že več kot 20.000 ljudi

Začeli so z medicinskim osebjem, zdaj pa cepijo zaposlene v prevozništvu. S poskusnim cepljenjem želijo kitajske oblasti preprečiti nove izbruhe koronavirusa jeseni in pozimi.

Vodja programa cepljenja pri Sinopharmu Yang Xiaoming je povedal, da je doslej njihovo poskusno cepivo prejelo več kot 20.000 ljudi. "Varnost je zelo dobra, učinkovitost pa še proučujemo," je povedal.

S poskusnim cepljenjem želijo kitajske oblasti preprečiti nove izbruhe koronavirusa jeseni in pozimi. Po podatkih kitajske zdravstvene komisije v državi danes niso zabeležili skoraj nobenega lokalnega prenosa okužbe, ampak predvsem uvožene primere. Na Kitajskem, kjer se je novi koronavirus decembra lani prvič pojavil, so s strogimi omejitvenimi ukrepi uspešno zajezili njegovo širjenje.