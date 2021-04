WHO: Pandemija v Evropi najhujša v zadnjih mesecih, cepljenje nesprejemljivo počasno

Samo v tej posebej ranljivi skupini, ki je bila zato kot prva cepljena proti covidu-19, WHO od začetka letošnjega leta beleži stalen upad okužb in smrti. To je po njihovem dober prvi znak, da cepljenje resnično pomaga v boju s pandemijo. Enako kažejo podatki iz Velike Britanije in Izraela, kjer cepljenje najhitreje napreduje.

Novejše in nevarnejše različice novega koronavirusa se še naprej hitro širijo, britanska različica je v Evropi zdaj že prevladujoča, pritisk na bolnišnice se povečuje, velikonočni prazniki pa prinašajo povečano mobilnost in druženja. Nujno je pospešiti cepljenje proti covidu-19, saj število okužb narašča v vseh starostnih skupinah z izjemo ene same – pri ljudeh, starejših od 80 let, ob tem opozarja WHO.

Upad okužb in smrti med starejšimi od 80 let je dober znak, da cepljenje pomaga

Še pred mesecem dni je tedenski porast okužb v evropski regiji padel pod milijon, zdaj pa so razmere najbolj zaskrbljujoče v zadnjih mesecih. Številne države zato uvajajo nove ukrepe, ki so nujni in bi jih morali vsi spoštovati, kolikor je le mogoče, v sporočilu za javnost poudarja evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Delno ali popolno zaprtje velja v 27 evropskih državah, v 21 je v veljavi nočna policijska ura.

"Cepiva predstavljajo najboljšo možnost za izhod iz pandemije. Ne le da učinkujejo, so tudi visokoučinkovita pri preprečevanju okužbe. A razdeljevanje teh cepiv poteka nesprejemljivo počasi," je izpostavil vodja evropskega urada WHO Hans Kluge ter opozoril, da moramo, dokler bo precepljenost majhna, ohraniti stroge zajezitvene ukrepe.

Kluge je posebej posvaril pred nevarnim "lažnim občutkom varnosti", ki ga številnim – tako oblastem kot posameznikom – daje cepljenje. To namreč resda poteka, a smo še daleč od cilja. V evropski regiji so po podatkih WHO doslej cepili okoli 10 odstotkov prebivalstva z enim ter štiri odstotke z dvema odmerkoma. Vse bogatejše države cepljenje izvajajo, a med državami s srednje visokimi in nizkimi dohodki, ki se v veliki meri zanašajo na cepiva iz pobude Covax, to za zdaj velja le za 80 oziroma 60 odstotkov.

"Naj bom povsem jasen: pospešiti moramo proces (cepljenja) z okrepitvijo proizvodnje, zmanjševanjem ovir pri razdeljevanju cepiv in uporabo vsake posamezne viale, ki jo imamo na zalogi, zdaj in takoj," je še izpostavil vodja evropskega urada WHO in obenem opozoril, da je "moralna odgovornost vseh", da cepivo prejmejo vsaj zdravstveni delavci in starejši v vseh in ne le v nekaterih državah.

"Na to, koliko ljudi bo v prihodnjih tednih okuženih in koliko jih bo umrlo, bo najbolj vplivalo to, kaj bomo–ali ne bomo–naredili kot posamezniki. Vsakič znova smo priča dokazom, da je širjenje virusa mogoče ustaviti. Zato vladam v regiji sporočam, da zdaj ni čas za omilitev ukrepov. Ne moremo si privoščiti, da ne bi zajezili nevarnosti. Vsi smo že veliko žrtvovali, a ne smemo dovoliti, da nas premaga izčrpanost. Virus moramo še naprej brzdati," je zaključil.