WHO: Po omikronu bi lahko v Evropi sledil konec epidemije

Direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge je dejal, da je pandemija covida-19 z različico omikron vstopila v zaključno fazo. Ta različica bi lahko namreč do marca okužila okoli 60 odstotkov evropske populacije, s tem pa sčasoma novemu koronavirusu prinesla tudi konec. Mednarodna pobuda Covax si medtem želi, da bi se v letu 2022 uspešneje spopadla s pandemijo ter da bi za najrevnejše države zagotovila stalno oskrbo s cepivi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je po dolgem času nakazala mogoči konec novega koronavirusa. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge, bi se lahko namreč zaradi omikrona do marca prekužilo okoli 60 odstotkov Evropejcev, s tem pa bi pandemija sčasoma izzvenela.

"Možno je, da se Evropa premika proti nekakšni končnici pandemije," je dejal Kluge, a ob tem opozoril, da moramo ostati previdni, saj lahko virus znova mutira. Različica omikron, za katero je več študij pokazalo, da med cepljenimi povzroči blažji potek bolezni kot delta, sicer že dalj časa vzbuja upanje, da se bo covid-19 iz pandemije spreminjal v bolj endemično bolezen, kot je na primer sezonska gripa. Vendar številni strokovnjaki kljub temu opozarjajo, da različice ne smemo jemati tako zlahka. Še vedno lahko namreč povzroča zaplete, prav tako pa gre za izjemno nalezljivo različico, ki že zdaj močno pritiska na zdravstvene sisteme številnih držav. V evropski regiji WHO, ki obsega 53 držav, vključno z več državami Srednje Azije, je različica omikron 18. januarja po podatkih WHO predstavljala 15 odstotkov novih primerov v primerjavi s 6,3 odstotka teden prej. Covax se pripravlja na nov spopad s pandemijo v letu 2022 Mednarodna pobuda za pravično razdelitev cepiva Covax se želi v letošnjem letu uspešneje spopasti s pandemijo covida-19, tako da bo zagotovila stalno oskrbo s cepivi za najrevnejše države sveta. Zagotoviti želi zanesljivo dostavo cepiva v okviru dobavnih verig in hkrati tudi učinkovito razdelitev odmerkov v državah, kjer cepivo potrebujejo. Globalna shema, ki je namenjena zagotavljanju cepiva proti covidu-19, ki ga financirajo donatorji, za 91 najšibkejših gospodarstev, je prejšnji konec tedna dostavila že milijardni odmerek. To predstavlja pomemben mejnik, ki je po letu neuspehov dosežen veliko pozneje, kot je bilo pričakovano.

Med izzivi, s katerimi se je pobuda soočala v lanskem letu, je bilo pridobivanje odmerkov, saj so bogate države zadržale večino ponudbe cepiva, pa tudi s prepovedjo izvoza iz držav proizvajalk, birokracijo in zamudami pri proizvodnji. Na koncu so se zanašali na odmerke cepiva, ki so jih donirale bogate države, katerih rok veljave je pogosto pretekel in jih ni bilo mogoče uporabiti pravočasno. Pri Covaxu medtem menijo, da se bodo morali letos spopasti na novem "bojišču" – omogočiti želijo nemotene dobavne verige – od zanesljivega pretoka s proizvodnih linij do učinkovite distribucije v državah prejemnicah.

V letu 2022 lahko pomagamo ustaviti covid tako, da prilagodimo način dela, zagotovimo, da se odmerki hitro uporabijo, varno injicirajo ter izpolnijo preference držav in njihove cilje, je povedal Seth Berkley s Svetovne zveze za cepiva in imunizacijo (Gavi), ki sodeluje v okviru instrumenta Covax. "Lahko prekinemo krog prenosa ter bolečine in trpljenje," je povedal Berkley, pri čemer je opozoril, da "danes nimamo sredstev za pomoč državam, da se prilagodijo novim izzivom, za katere vemo, da jih bo covid-19 ustvaril v letu 2022". Zato želi Covax vzpostaviti nabor 600 milijonov odmerkov, da bi zagotovil zanesljivo oskrbo s cepivom, vključno s poživitvenimi odmerki in na različice prilagojenimi cepivi. Covax tako potrebuje 5,2 milijarde dolarjev v naslednjih treh mesecih za financiranje cepiva za leto 2022.