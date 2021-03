'Najverjetnejši scenarij': virus prešel z netopirja na človeka prek vmesnega gostitelja

Strokovnjaki WHO so na začetku leta obiskali tudi laboratorij v Vuhanu.

Iz poročila izhaja, da je najverjetnejši scenarij, da je virus prešel od netopirja do človeka prek vmesnega gostitelja. Gre sicer za pričakovano ugotovitev, saj je bila to vseskozi najverjetnejša teorija, tako so jo strokovnjaki WHO predstavili že na začetku februarja po obisku Vuhana.

Associated Press je zdaj pridobil kopijo končnega osnutka poročila WHO. Ta je ob pomoči Kitajske preiskovala izvor novega koronavirusa, ki je v zadnjem letu spremenil svet. Poročilo temelji predvsem na ugotovitvah mednarodne skupine strokovnjakov, ki je na začetku letošnjega leta obiskala Vuhan, kjer se je virus decembra 2019 prvič pojavil.

Objavo poročila so večkrat zamaknili, kar je sprožilo ugibanja, ali poskušajo kitajske oblasti vplivati na končne sklepe in ugotovitve ter preprečiti, da bi se krivdo za pandemijo pripisalo Kitajski. Konec preteklega tedna je Svetovna zdravstvena organizacija nato sporočila, da lahko objavo poročila svet pričakuje v nekaj dneh.

Raziskovalci navajajo štiri različne scenarije glede na njihovo verjetnost izvora SARS-CoV-2. Na vrhu tega seznama je, kot že navedeno, prenos prek vmesne živali. Ta scenarij je opisal kot "verjeten do zelo verjeten". Neposredni prenos virusa od netopirja do človeka je po mnenju strokovnjakov WHO "verjeten scenarij", prenos s prehransko verigo zamrznjenih izdelkov pa je "mogoč, a malo verjeten scenarij", osnutek poročila povzema AP. Kitajske oblasti so namreč sledi novega koronavirusa odkrile na embalaži zamrznjene hrane, ki je prišla v državo. S tem so povezale tudi nekatere lokalne izbruhe virusa.

Avtorji poročila sicer predlagajo nadaljnje raziskave vseh scenarijev, so pa enotni v prepričanju, da je "izjemno malo verjetno", da je virus ušel iz laboratorija v Vuhanu, kar je bila ena najodmevnejših teorij.

Najbližjega sorodnika virusa, ki povzroča covid-19, so znanstveniki odkrili pri netopirjih, sicer znanih naravnih rezervoarjev številnih virusov, tudi koronavirusov. A "evolucijska razdalja med netopirskimi koronavirusi in SARS-CoV-2 je ocenjena na nekaj desetletij, kar nakazuje na manjkajoči člen", pravijo strokovnjaki.

Podobne viruse so v preteklosti našli tudi pri luskavcih, a za virus so izjemno dovzetne tudi mačke in kune, kar prav tako nakazuje, da bi lahko bile te živalske vrste prenašalke.