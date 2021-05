WHO poziva bogate države, naj namesto cepljenja otrok, te odmerke podarijo

Svetovna zdravstvena organizacija je premožnejše države pozvala, da bi odmerke cepiva proti covidu-19, s katerimi sicer želijo cepiti mladoletne, raje donirali revnejšim državam. Po besedah vodje WHO kaže tudi, da bo drugo leto pandemije bolj smrtonosno kot prvo. Epidemiološka slika je še posebej slaba v Indiji, kjer je tretji dan zapored umrlo več kot 4000 covidnih bolnikov. V nekaterih delih Velike Britanije pa število novih okužb spet hitro narašča, sorazmerno s tem pa zaskrbljenost predvsem zaradi širjenja indijske različice virusa. Precej bolje kaže našim južnim sosedom – Hrvaška je kot prva v EU uspešno preizkusila sistem digitalnih zelenih potrdil.

icon-expand WHO: Bogate države naj namesto cepljenja otrok cepivo namenijo revnejšim državam FOTO: Shutterstock

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je na bogatejše države danes naslovila apel, naj še enkrat preučijo načrte za cepljenje otrok in namesto tega namenijo te odmerke cepiva proti covidu-19 shemi Covax za revnejše države. Trenutno je državam z nizkimi dohodki na voljo le 0,3 odstotka svetovne zaloge cepiv, je opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zaradi pomanjkanja cepiv v mnogih revnih državah proti covidu-19 niso bili cepljeni niti zdravstveni delavci, je dodal. "Na poti smo, da bo drugo leto te pandemije veliko bolj smrtonosno kot prvo," je izpostavil. "Razumem, zakaj nekatere države želijo cepiti otroke in mladostnike, toda na tej točki jih pozivam, naj ponovno razmislijo in namesto tega cepivo darujejo pobudi Covax," je dodal vodja WHO. Pri tem pa je izpostavil Indijo, kjer je stanje zelo zaskrbljujoče, poroča Reuters.

Cilj mednarodne pobude Covax, pri kateri ima WHO vodilno vlogo, je pravična globalna distribucija cepiv. Tedros že več mesecev opozarja na cepilni nacionalizem, ki bo po njegovih svarilih pandemijo podaljšal, in na neravnotežje pri distribuciji cepiv proti covidu-19 med bogatimi in revnimi državami.

Indijski premier Narendra Modi pa je ob tem zaradi hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom po obsežnem indijskem podeželju, opozoril svetovno javnost. Uradno število okužb je v tej državi preseglo že 24 milijonov, tretji dan zapored pa je umrlo več kot 4000 ljudi. V nekaterih delih Velike Britanije število okužb z novim koronavirusom znova narašča V nekaterih delih Velike Britanije medtem število novih okužb znova hitro narašča, prav tako zaskrbljenost zaradi širjenja indijske različice virusa. Strokovnjaki zato svarijo pred prehitrim rahljanjem epidemioloških ukrepov.

Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je sporočilo, da se indijska različica "začenja vse hitreje širiti" v severozahodni Angliji in v manjši meri v Londonu, ter napovedala odločne ukrepe za nadaljnji nadzor širjenja virusa. Na Otoku so po mesecih strogih ukrepov in uspešni kampanji množičnega cepljenja postopoma začeli odpirati gospodarstvo, v ponedeljek naj bi v Angliji znova dovolili druženje v zaprtih prostorih, tudi v gostilnah in restavracijah. Vprašanje pa ostaja, ali bodo cepiva učinkovita tudi proti indijski različici novega koronavirusa.

Prodaja na drobno je v ZDA aprila ostala na marčni ravni. V tretjem mesecu je sicer izrazito narasla, potem ko so Američani dobili po 1400 dolarjev (okoli 1153 evrov) spodbude iz zveznega proračuna za pomoč pri soočanju s posledicami pandemije covida-19. Analitiki so pričakovali rahlo rast, vseeno pa poročilo ni ustavilo rasti borznih indeksov.

Epidemiolog Deepti Gurdasani je vlado danes posvaril pred "izgubo nadzora" nad širjenjem virusa in jo pozval, naj omejitev ne odpravlja prezgodaj. Kot je opozoril, se je na Škotskem v zadnjem tednu število novih okužb podvojilo. Strokovnjaki za javno zdravje so opozorili, da bi lahko porastu števila novih okužb s koronavirusom v Glasgowu botrovala indijska različica Sars-CoV-2. Na severozahodu Anglije so indijsko različico potrdili na več območjih, med drugim v Lancashiru in na širšem območju Manchestra, število okužb pa tudi tam hitro narašča. Na nekaterih območjih so razporedili mobilne enote za testiranje, lokalne oblasti pa pozivajo k pospešenemu cepljenju. Zaradi indijske različice so oblasti v Walesu zaustavile načrte, da bi dovolile manjše prireditve in sprostile omejitve glede zasebnih druženj. Epidemiološko stanje na Hrvaškem se izboljšuje, do konca maja brez sprememb ukrepov Na Hrvaškem se nadaljuje trend zmanjševanja števila novih okužb, a na nacionalni ravni do 1. junija še ne bodo rahljali omejitvenih ukrepov, so danes poudarili na novinarski konferenci državnega štaba civilne zaščite. Država je medtem kot prva v EU uspešno preizkusila sistem digitalnih zelenih potrdil.

icon-expand Epidemiološka slika pri naših južnih sosedih kaže, da jim gre na bolje. FOTO: Dreamstime

Število novih okužb od začetka tedna je bilo za 37 odstotkov nižje kot v prvih petih dneh prejšnjega tedna, je povedal vodja službe za epidemiologijo Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Bernard Kaić. Obenem je opozoril, da je 14-dnevna incidenca primerov na 100.000 prebivalcev še vedno ena višjih v EU in znaša 443.

Na Japonskem so deset tednov pred začetkom olimpijskih iger izredne razmere zaradi pandemije covida-19, ki do konca maja med drugim že veljajo v Tokiu, razglasili še v treh prefekturah, med drugim na Hokaidu na severu države. Krepijo se pozivi k odpovedi olimpijskih iger, peticijo je podpisalo več kot 350.000 ljudi.

Čeprav v državi v preteklih tednih beležijo trend zmanjševanja števila novih okužb, je hrvaški notranji minister Davor Božinović povedal, da na nacionalni ravni še ni čas za rahljanje omejitvenih ukrepov. Določene sprostitve, ki bodo veljale za celotno državo, je mogoče pričakovati s 1. junijem. Kot edino spremembo, ki jo bodo uveljavili s soboto, je omenil, da bodo tisti, ki so preboleli covid-19, lahko vstopili v državo brez negativnega PCR-testa tudi šest mesecev po cepljenju z vsaj enim odmerkom in ne zgolj petih mesecih, kot je veljalo doslej. Božinović je že na četrtkovi seji hrvaške vlade povedal, da je Hrvaška kot prva članica EU uspešno preizkusila pilotni sistem digitalnih zelenih potrdil za lažje potovanje čez mejo. Kot je dejal, je država pripravljena za izdajo potrdil v začetku junija. Danes je med drugim dejal, da so potrdila lahko tudi orodje, ki ga bo mogoče prav tako uporabiti pri nekaterih prireditvah, namesto da bi dogodek zaradi nevarnosti okužb prepovedali. Na Hrvaškem pričakujejo, da bodo danes s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepili milijontega državljana. Do četrtka zvečer so z enim odmerkom cepili več kot 980.000 prebivalcev, kar predstavlja 29,2 odstotka polnoletnih državljanov. Nekaj več kot 288.100 ljudi pa so cepili z dvema odmerkoma. V minulih 24 urah so ob 6587 opravljenih testih zabeležili 926 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je še 41 covidnih bolnikov.