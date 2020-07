WHO poziva države naj se 'prebudijo', veseli Angleži znova k frizerju

Sedaj je organizacija objavila dopolnjeno kronologijo dogajanje, iz katere izhaja, da jo je zadnji dan lanskega decembra o nenavadnih primerih pljučnice obvestil njen lasten urad na Kitajskem, potem ko je na spletni strani zdravstvenih oblasti v Wuhanu zasledil sporočilo za medije o tem. WHO je nato Kitajsko 1. in 2. januarja zaprosil za podatke o teh primerih, ki so jih oblasti priskrbele 3. januarja.

Prvič se je virus pojavil decembra lani na Kitajskem. WHO je spričo nekaterih kritik na račun svojega ukrepanja v krizi že aprila objavil časovno sosledje izmenjav glavnih sporočil in ukrepov, glede na katerega so kitajske oblasti o primeru pljučnice neznanega izvora prvič poročale 31. decembra. Takrat naj bi bil o tem obveščen tudi WHO, ki pa ni navedel, kdo ga je s temi prvimi primeri seznanil.

Možnost drugega vala sicer po njegovih besedah obstaja, najverjetneje pozimi, ko bo v notranjih prostorih spet tesno skupaj več ljudi in se bo virus lažje širil. Novi koronavirus se je doslej razširil v praktično vse države na svetu. Glede na podatke ameriške univerze Johnsa Hopkinsa se je z njim potrjeno okužilo že več kot 11 milijonov ljudi, umrlo jih je več kot 525.000. Glede na ugotovitve WHO je najmanj 30 odstotkov vzorcev virusa pokazalo mutacije, kar pa ne pomeni, da bi to vodilo v težji potek bolezni.

" Ljudje se morajo prebuditi. Podatki ne lažejo. Razmere na terenu ne lažejo ," je v petek na tiskovni konferenci v Ženevi dejal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan . Kot je namreč pojasnil v odgovoru na vprašanje glede držav, ki kljub vse višjemu številu okužb in smrti rahljajo zajezitvene ukrepe, "preveč držav ne upošteva tega, kar jim govorijo podatki".

V Avstriji ponovno več kot 100 novih dnevnih okužb z novim koronavirusom

Število novih dnevnih okužb z novim koronavirusom je v Avstriji danes ponovno preseglo številko 100. Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je ob tem napovedal uvedbo t. i. sistema semaforja, prek katerega bodo prebivalce, podobno kot pri opozarjanju na snežne plazove, seznanjali z razmerami glede covida-19 v posameznih deželah.

Sistem naj bi uvedli do septembra kot posebno pripravo na morebitni jesenski val okužb.

"Preprost štiristopenjski sistem, od rdeče prek oranžne in rumene do zelene, naj bi na podlagi znanstvenih kriterijev avtomatizirano podajal sliko aktualnih okužb z novim koronavirusom, ter s tem tudi določal, kdaj je treba sprejeti določene ukrepe in kdaj jih je mogoče omiliti," so ob tem sporočili z avstrijskega ministrstva za zdravje. V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 115 novih okužb z novim koronavirusom. Aktivnih okužb je 853. Največ novih okužb so zabeležili na Dunaju (53), sledijo Zgornja Avstrija s 35 novimi okužbami ter avstrijska Štajerska z desetimi.

Anschober je ob tem ocenil, da je prebivalstvo postalo manj predvidno ter da bodo regionalni izbruhi pomenili opozorilni klic za ta del prebivalstva. Znova je pozval k odgovornemu ravnanju. "Virus je še naprej z nami in ob brezbrižnosti lahko ponovno izbruhne in še vedno je nevaren," je posvaril.

V Angliji vrata znova odprli pubi, restavracije in frizerji

V Angliji so danes v okviru obsežnega rahljanja ukrepov po treh mesecih vrata odprli pubi, restavracije, frizerski saloni in številne druge ustanove in storitve s področja kulture in turizma. V strahu pred širjenjem koronavirusa je treba upoštevati stroga pravila medsebojne razdalje, premier Boris Johnson pa je ljudi pozval k odgovornemu ravnanju.

Restavracije, frizerski saloni in kinematografi so se lahko odprli že takoj po polnoči, pri čemer so nekateri frizerji prve stranke dejansko sprejeli že v prvih urah dneva. Pubi so medtem z odprtjem morali počakati do 6. ure po lokalnem času. Poleg njih danes vrata odpirajo še galerije, muzeji, knjižnice, igrišča, pa tudi hoteli, kampi in druge nastanitve.

Vladni zdravstveni svetovalci sicer opozarjajo, da najnovejše rahljanje ukrepov s sabo prinaša določena tveganja. Da bi bila ta čim manjša, so v veljavi stroga pravila za preprečevanje širjenja virusa. Med osebjem in strankami je tako dovoljen le minimalen stik, v gostinskih obratih je denimo dovoljena le strežba za mizo, gostje pa bodo morali pustiti tudi svoje kontaktne podatke za primer, da bi prišlo do izbruha bolezni. Potrebna medsebojna razdalja je trenutno določena na "več kot meter", poroča britanski BBC.

Premier Boris Johnson je pred ponovnim odprtjem ljudi spodbudil, naj se odpravijo v trgovine, pube in restavracije, da bi pripomogli k oživitvi gospodarstva, a si želi da bi vsi znali "v poletju uživati varno". Pozval jih je k odgovornemu ravnanju. Če ljudje ne bodo upoštevali pravil, bo vlada morebiti primorana uvesti nove lokalne karantene, je posvaril.

Pubi in druge storitve denimo danes ostajajo zaprti v Leicestru, saj so tam pred dnevi zabeležili porast primerov okužb. Po novem se lahko v Angliji tako zunaj kot notri po novem srečujejo člani dveh gospodinjstev, dovoljene so denimo tudi poroke z do 30 udeleženci. Datum odprtja prostorov, kot so telovadnice, kozmetični saloni in nočni klubi, je Johnson napovedal za prihodnji teden. Na Severnem Irskem so se pubi odprli že v petek, v Walesu naj bi se delno odprli 13. julija, na Škotskem pa 15.

Veliko Britanijo je epidemija novega koronavirusa hudo prizadela. Zabeležili so več kot 44.000 smrtnih žrtev, kar je tretje najvišje število med državami na svetu.