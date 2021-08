WHO poziva k moratoriju na poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19

"Države z višjimi prihodki so razdelile 100 odmerkov na 100 prebivalcev," je povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Hkrati pa so države z nizkimi prihodki razdelile le 1,5 odmerka na 100 ljudi, ker jim primanjkuje cepiv. Nujno potrebujemo preusmeritev, da bo več cepiva prišlo v države z nižjimi in ne višjimi prihodki," je poudaril.

WHO se zato zavzema, da bi uvedli moratorij na poživitvene odmerke do najmanj konca septembra, dokler ne bo precepljenih najmanj deset odstotkov ljudi v vseh državah na svetu.

V več državah so se že odločili za tretji, poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19, saj da imunost s časom upada in želijo s tem dodatno zaščititi svoje prebivalstvo. Med drugim so se za to odločili na Madžarskem in v Izraelu, septembra jima bo sledila Nemčija.

Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško podjetje BioNTech sta prejšnji mesec sporočila, da bosta regulatorje zaprosila za odobritev tretjega, poživitvenega odmerka, ki bo okrepil zaščito cepljenih pred okužbo z novim koronavirusom, še posebej z novimi različicami virusa.

EU odobrila pogodbo o nakupu do 200 milijonov odmerkov cepiva podjetja Novavax

Evropska komisija je odobrila pogodbo o nakupu cepiva proti covidu-19 farmacevtskega podjetja Novavax v zadnjem četrtletju tega leta in prihodnjih dveh letih. Pogodba predvideva nakup do 100 milijonov odmerkov cepiva in možnost nakupa dodatnih 100 milijonov odmerkov. To je sedma pogodba EU s farmacevtskimi podjetji. Cepivo Novavaxa mora sicer še odobriti Evropska agencija za zdravila (EMA). Cepivo je od februarja v procesu preverjanja EME s ciljem odobritve njegove uporabe na evropskem trgu.

EU je doslej sklenila pogodbe o nakupu cepiva proti covidu-19 s podjetji BionTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi-GSK in CureVac. Cepiva prvih štirih podjetij je EMA tudi že odobrila za uporabo v EU. Potekajo pogovori o sklenitvi pogodbe s podjetjem Valneva.