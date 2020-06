WHO pozval k povečanju proizvodnje uspešnega zdravila deksametazona

Stereoid deksametazon je del največjega svetovnega poskusnega testiranja obstoječih načinov zdravljenja, da bi ugotovili, ali delujejo tudi na novi koronavirus. Pri omenjenem zdravilu se je izkazalo, da naj bi kar za tretjino zmanjšalo smrtnost pri bolnikih na ventilatorjih, pri tistih, ki potrebujejo kisik, pa za petino. Raziskovalci z univerze Oxford trdijo, da bi lahko v Veliki Britaniji z uporabo tega zdravila od začetka pandemije rešili do 5000 življenj. Izdelujejo ga tudi v Sloveniji, a kot so nam pojasnili pretekli teden na Infekcijski kliniki, ga za zdravljenje pri nas ne uporabljajo.

WHO je sicer v ponedeljek pozvala k hitrem povečanju proizvodnje zdravila deksametazona, steroida, ki naj bi zmanjšal smrtnost pri kritično bolnih pacientih s covidom-19. Po besedah direktorja WHO se je povpraševanje po zdravilu že povečalo, vendar je prepričan, da bi lahko še povečali proizvodnjo.

Direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je na virtualnem zdravstvenem forumu, ki so ga organizirali Združeni arabski emirati, opozoril, da največja grožnja svetu ni sam virus, temveč pomanjkanje globalne solidarnosti. " Te pandemije ne moremo premagati z razdeljenim svetom ," je dodal.

Ko je v ponedeljek število okužb s koronavirusom na svetu preseglo devet milijonov, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) znova opozorila, da se je pandemija okrepila. Okužbe namreč še vedno naraščajo, še posebej v Latinski Ameriki, kjer je Brazilija zabeležila več kot 50.000 smrti in več kot milijon primerov. WHO je opozoril tudi na oblikovanje novih manjših izbruhov v avstralskem Melbournu in Lizboni ter večjih v Pekingu ter drugih delih Azije.

Kraljestvo je marca ustavilo mednarodne potniške polete in muslimane pozvajo, naj odložijo načrte hadža. V začetku junija sta tako Malezija kot Indonezija svojim državljanom prepovedali romanja v Savdsko Arabijo, pri tem pa sta se sklicevali na bojazen pred širjenjem virusa. Hadža se mora vsaj enkrat v življenju udeležiti vsak odrasel musliman, ki je zdrav in ima dovolj finančnih sredstev, da si to lahko privošči. Tako je hadž življenjski cilj vsakega muslimana. Za nemuslimane je sodelovanje na romanju prepovedano.

Število novih primerov v tej arabski državi znova narašča, sicer pa so od začetka pandemije našteli več kot 160.000 okužb in 1.307 smrtnih žrtev. V tednu hadža Meko in Medino vsako leto obišče približno 2,5 milijona ljudi. Uradni podatki kažejo, da Savdska Arabija z romanjem letno zasluži okoli 12 milijard dolarjev (okoli 10,6 milijard evrov).

Savdske oblasti so v ponedeljek sporočile, da bo letošnje tradicionalno romanje v Meko oziroma hadž močno omejeno. Udeležilo se ga bo lahko le omejeno število savdskih državljanov in prebivalcev, v veljavi pa bodo vsi ukrepi za ohranjanje družbene distance. "To odločitev smo sprejeli, da bi omogočili varno romanje in zaščitili ljudi pred tveganji, povezanimi s to pandemijo," je sporočilo ministrstvo, pristojno pa romanja.

Čeprav so podatki še vedno preliminarni, je nedavna ugotovitev, da ima steroid deksametazon učinkovine, ki ugodno vplivajo na življenjsko ogrožene bolnike, razlog za praznovanje, menijo v WHO. Kot je poudaril Tedros, je naslednji izziv povečanje proizvodnje in hitra ter pravična distribucija zdravila po vsem svetu.

Na Kitajskem 22 novih okužb

Na Kitajskem, kjer so se spopadali z novim izbruhom v Pekingu, pa so v zadnjih 24 urah zabeležili 22 novih primerov, od tega 13 v prestolnici. Tamkajšnji izbruh je bil povezan z veliko tržnico mesa, sadje in zelenjave, kjer so virus odkrili na lesenih deskah za rezanje lososa. V povezavi s tem izbruhom so potrdili več kot 230 primerov, da bi ga zajezili, pa so v 29 soseskah znova uvedli karanteno, zaprli šole in uvedli številne druge ukrepe. Kitajske oblasti poročajo tudi o nekaterih asimtomatskih bolnikih, ki ne kažejo simptomov. Teh Kitajska ne šteje v uradno statistiko o okužbah.

Trump podaljšal prepoved vizumov določenim tujim delavcem do konca leta

Ameriški predsednik Donald Trump se je medtem odločil prepoved izdajanja delovnih vizumov in dovoljenj za delo in bivanje v ZDA oz. zelenih kart podaljšati do konca letošnjega leta. Prepoved je aprila zaradi pandemije novega koronavirusa uvedel za 60 dni, sedaj pa jo ob izteku roka širi tudi na začasne in sezonske tuje delavce z določenimi izjemami.

Podaljšanje prepovedi je Trump utemeljil z gospodarsko škodo, ki so jo utrpeli ameriški delavci zaradi pandemije koronavirusa in ti naj bi imeli prednost pri zaposlovanju. Trumpova vlada je prepričana, da bo s to prepovedjo omogočila zaposlitev več kot pol milijona Američanov.