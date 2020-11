WHO: Prejšnji teden v Evropi covid-19 vsakih 17 sekund zahteval eno življenje

Se je pa v preteklem tednu zmanjšalo število novih okužb z novim koronavirusom. Potrdili so jih 1,8 milijona, potem ko so jih v tednu pred tem več kot dva milijona, je sporočil direktor urada WHO za Evropo.

V preteklih dveh tednih je število obakrat naraslo za 18 odstotkov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še pojasnil Kluge. V preteklem tednu so v več kot 50 državah, ki sodijo pod okrilje evropskega urada WHO, zabeležili več kot 29.000 smrtnih žrtev, kar pomeni eno na 17 sekund. Temu, da umre 4500 ljudi na dan, se je mogoče izogniti, je poudaril Kluge. Kdor se drži pravil za zajezitev virusa, prispeva k temu, da je manj smrtnih žrtev, je povedal.

Strokovnjaki pri Covid-19 Sledilniku, spletni strani z dnevnimi podatki o pandemiji covida-19, na katero se zanašajo tako javnost kot tudi mediji, poudarjajo, da je potrebno upoštevati, da v Evropi prihaja do velikih zamikov glede poročanja o smrtih. Aleks Jakulin, eden od strokovnjakov je dejal, da"ravno zato je te dni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) napovedal, da bo o smrtih poročal samo tedensko". "Lahko se zdi, da je objavljena smrtnost v drugih državah nižja, kot je v resnici. To je deloma posledica zamikov pri podatkih, ki so med državami različni." Slovenija je prišla med države z največ smrtnimi žrtvami v Evropi, težko pa bi rekli, da je absolutno na prvem mestu, je še dodal Jakulin.