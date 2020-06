WHO presenetil: asimptomatski bolniki le redko širijo koronavirus

" Če bomo sledili obolelim s simptomi, jih izolirali in njihove stike dali v karanteno, bomo drastično zmanjšali prenos virusa, " je prepričana vodja oddelka za nove bolezni in zoonoze pri WHO Maria Van Kerkhove , ki je predstavila nove ugotovitve. Vseeno bo potrebnih še kar nekaj raziskav, da bi to lahko z gotovostjo trdili, a če dvom ovržejo, se bo pristop vlad in zdravstvenih oblasti do omejevanja širjenja virusa nedvomno spremenil, poroča CNN . Negotovost glede obnašanja virusa je namreč glavni razlog za počasno in previdno sproščanje ukrepov po svetu.

Dosedanje raziskave so sicer kazale drugačno sliko - novi koronavirus, so opozarjali strokovnjaki, bo težko krotiti prav zaradi asimptomatskega prenosa. Da je to "Ahilova peta boja proti pandemiji covida-19"so že konec maja utemeljevali v članku, objavljenem v eni najbolj uglednih revij z zdravstveno tematiko The New England Journal of Medicine,Ameriški center za nadzor bolezni (CDC) pa je ocenjeval, da v kar 40 odstotkih primerov pride do prenosa virusa, še preden okuženi zboli.

To sicer ni nujno povsem v nasprotju z novimi ugotovitvami WHO. Treba je namreč ločiti asimptomatske in predsimptomatske primere. Prvi simptomov sploh ne razvijejo, drugi pa jih še niso. In prav na slednje se nanaša ocena CDC.

Spomnimo. V Sloveniji je bilo v nacionalno raziskavo o novem koronavirusu vključenih 1368 posameznikov. 41 sodelujočih je imelo v krvi protitelesa, kar kaže, da so prišli v stik z virusom, med njimi sta dva bila aktivno okužena. Od ostalih jih je 65 odstotkov navajalo vsaj en simptom.