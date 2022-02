WHO: Priporočen koktajl protiteles neučinkovit proti omikronu

"Zdi se, da koktajl protiteles kaže premajhno učinkovitost proti omikronu," je danes dejala strokovnjakinja WHO za zdravljenje covida-19 Janet Diaz. Povedala je, da bodo v februarju prilagodili smernice WHO glede njegove uporabe.

WHO je zdravili prvotno priporočila za dve skupini bolnikov. Prvo sestavljajo tisti, ki so okuženi in še niso resno bolni, vendar so izpostavljeni velikemu tveganju za hospitalizacijo. Med njimi so starejši, necepljeni in tisti z že obstoječimi boleznimi. Koktajl protiteles so priporočali tudi bolnikom, ki so resno zboleli za covidom-19 in nimajo razvitih protiteles proti novemu koronavirusu.

Hkrati so najnovejše ugotovitve pokazale, da sta dve drugi zdravili, ki ju je januarja priporočila WHO, učinkoviti, je dejala Diaz. Gre za zdravilo baricitinib, ki so ga prvotno razvili za zdravljenje revmatoidnega artritisa, in sotrovimab, ki so ga razvili posebej proti covidu-19.

WHO medtem ni priporočila zdravil ruksolitinib in tofacitinib. Študije manjšega obsega doslej niso pokazale nobenih koristi, tofacitinib pa bi lahko povzročil celo hude neželene učinke, je januarja sporočil WHO.