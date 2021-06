WHO različice novega koronavirusa poimenoval po grški abecedi

Obenem so pri WHO pojasnili, da bodo obstoječe sisteme poimenovanja in sledenja genetskemu poreklu virusa, ki povzroča bolezen covid-19, še naprej uporabljali strokovnjaki in v znanstvenih raziskavah. Torej se ne spreminjajo strokovna imena različic virusa, ampak zgolj imena, ki se uporabljajo v širši javnosti in so vezana na geografsko poreklo različic.

WHO je sicer doslej opredelil štiri t. i. skrb vzbujajoče različice virusa SARS-CoV-2. Prva različica B.1.1.7, ki se je najprej pojavila v Veliki Britaniji, bo odslej znana kot alfa, t. i. južnoafriška različica B.1.351 bo postala beta, brazilska P.1 pa gama.

Najnovejša indijska kombinacija mutacij virusa B.1.617 se medtem deli v dve podtipski različici – bolj zaskrbljujoča B.1.617.2 bo dobila ime delta, druga manj skrb vzbujajoča B.1.617.1 pa kapa.

"Čeprav imajo svoje prednosti, pa je ta strokovna poimenovanja težko izgovarjati in si jih zapomniti, zato pri poročanju o njih pogosto prihaja do napak," so pojasnili v WHO. Posledično se ljudje zatekajo k poimenovanju različic po območjih, kjer so bile zaznane, to pa vodi v"stigmatizacijo in diskriminacijo".

"Da bi se temu izognili in poenostavili javno komunikacijo, WHO nacionalne oblasti, medije in druge poziva, naj sprejmejo te nove oznake,"so zapisali.

Grška abeceda ima 24 črk, načrta, kaj sledi, če oziroma ko bo število različic SARS-CoV-2 to preseglo, pa zaenkrat ni. Črke ipsilon, zeta, eta, theta in jota so medtem že uporabili za poimenovanje različic, ki jih WHO zaradi njihove razširjenosti posebej spremlja, ni pa jih uvrstil med t. i. skrb vzbujajoče različice.