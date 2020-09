WHO razmere v Evropi označil za resne, Nemčija odsvetuje potovanja na Dunaj

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila na "zelo resno situacijo" v Evropi, potem ko je ta pretekli teden naštela več kot 300.000 okužb s koronavirusom. Nemčija je zaradi porasta okužb izdala opozorilo pred nenujnimi potovanji na Dunaj in v nekatera druga evropska mesta. Študija dobrodelne organizacije Oxfam pa je pokazala, da so bogate države, ki predstavljajo le majhen del svetovnega prebivalstva, vnaprej kupile več kot polovico obljubljenih zalog cepiva proti covidu-19.

Število tedenskih primerov koronavirusa je preseglo število okužb, zabeleženih v marcu, ko je pandemija prvič prizadela Evropo. Regionalni direktor WHO za EvropoHans Kluge je pojasnil, da je več kot polovica evropskih držav v zadnjih dveh tednih poročala o več kot 10-odstotnem povečanju primerov. Dodal je tudi, da so se številke sedmim državam v enakem obdobju podvojile. Kluge meni, da bi morale biti septembrske številke evropskim državam "budnica". Čeprav te številke po njegovem mnenju odražajo bolj celovito testiranje, kažejo tudi na zelo hiter prenos virusa med prebivalstvom, je še povedal. Največji padec okužb je sicer Evropa beležila junija, po sprostitvi nekaterih strogih omejitev pa je število primerov hitro naraščalo predvsem v Veliki Britaniji, Franciji in Španiji. Kluge je ljudi kljub temu pozval, naj se ne bojijo vrnitve na delovna mesta. Opaža celo, da se nekateri preveč bojijo vrnitve v normalno življenje. "Normalno je, da se bo število okužb povečevalo, saj se odpiramo. To ni nič presenetljivega." Dodal je še, da so se številne države naučile, kako lokalno in prilagojeno uporabljati omejitve za zajezitev širjenja virusa. Po njegovem mnenju bi bilo ponovno zapiranje države "pogubno za duševno zdravje ljudi". V Avstriji imajo več kot 7000 aktivnih okužb z novim koronavirusom V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 780 novih okužb z novim koronavirusom, s čimer je skupno število aktivnih okužb preseglo 7000. Največ novih okužb so spet potrdili na Dunaju. Nemčija je v sredo preventivno izdala opozorilo pred nenujnimi turističnimi potovanji v avstrijsko prestolnico.



V Avstriji se je število aktivno okuženih povečalo na 7051. Skupno so do zdaj potrdili 35.853 okužb, od tega je umrlo 758 ljudi s covidom-19, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na Dunaju, kjer živi skoraj četrtina vseh Avstrijcev, so potrdili 366 novih okužb. Sledijo Zgornja Avstrija s 124 okužbami, Spodnja Avstrija s 100 in Tirolska s 65. Najmanj so jih spet potrdili na avstrijskem Koroškem, in sicer 12. V bolnišnicah se trenutno zdravi 319 oseb, od tega jih je 55 na intenzivni negi. Nemčija je v sredo zaradi porasta okužb izdala opozorilo pred nenujnimi potovanji na Dunaj. Opozorilo so sicer izdali še za Budimpešto ter več regij v Franciji, Romuniji, Švici, na Hrvaškem, Češkem in Nizozemskem, poročajo nemški mediji.

icon-expand Na Češkem beležijo nove rekorde. FOTO: AP

Johnson opozarja na nujnost strogih ukrepov proti covidu-19, če želijo rešiti božič Britanski premier Boris Johnson je medtem ocenil, da bodo morali biti sedaj na Otoku strogi z ukrepi za zajezitev drugega vala novega koronavirusa, če želijo uživati v božiču in preprečiti vnovično popolno zaprtje države, ki bo onemogočilo delovanje podjetij. V pogovoru za današnjo izdajo britanskega tabloida The Sun je izpostavil, da si ne želi zapiranja delov gospodarstva. Državljane je pozval k spoštovanju omejitve druženja na šest oseb, ki v Angliji velja od ponedeljka, potem ko v državi beležijo po maju najvišje dnevno število okužb. Povedal je, da bi lahko uvedli omejitve za obratovanje pubov v Angliji. Vlada v Londonu namreč ukrepe lahko uvaja le v Angliji, medtem ko v drugih deželah ukrepe sprejemajo samostojno. Danes naj bi vlada objavila nove omejitve v Angliji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V državi že nekaj dni beležijo dnevno več kot 3000 novih okužb, v sredo so poročali o skoraj 4000 primerih. Številke bi lahko bile še višje, saj številni s simptomi ne morejo priti do testa. Zato je vlada deležna kritik. Johnson je priznal, da se sistem težko spopada s povpraševanjem, a znova zagotovil, da nameravajo do konca oktobra povečati kapacitete testiranja na 500.000 testov dnevno, še poroča AFP. Na Češkem ob rekordnem številu okužb s koronavirusom uvajajo strožje ukrepe Na Češkem so v sredo zabeležili nov dnevni rekord števila novih okužb z novim koronavirusom. Prvič do zdaj so v enem samem dnevu potrdili več kot 2000 novih okužb. Država je že uvedla strožje ukrepe za zajezitev okužb. Češko ministrstvo za zdravje je v sredo zvečer sporočilo, da bo v restavracijah, kavarnah, barih, nočnih klubih in podobnih lokalih poslej dovoljeno sprejemati le toliko ljudi, kolikor je sedežev v posameznih lokalih. Za vse dogodke v zaprtih prostorih, kjer se bo zbralo več kot deset ljudi, bo tudi treba določiti strog sedežni red, s čimer naj bi zagotavljali ustrezno medsebojno razdaljo. Izjeme bodo veljale za razstave in gospodarske sejme, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po podatkih češkega ministrstva so v sredo zabeležili 2139 novih okužb z novim koronavirusom. Dan prej so jih potrdili 1675, na spletni strani poroča Reuters.

icon-expand Koronavirus se v Evropi še naprej pospešeno širi. FOTO: AP