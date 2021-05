WHO: Samo prepovedi proti pandemiji niso učinkovite

Treba bi bilo storiti več za sodelovanje ljudi v boju proti pandemiji in za zmanjševanje tveganj, ne pa zgolj uvajati prepovedi in vzeti na znanje njihove stiske, je opozoril Kluge na videokonferenci združenja avstrijskih psihologov (BÖP). Številne države že od začetka prvega vala stavijo predvsem na prepovedi in kaznovanja za upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Samo v Avstriji so od septembra lani izrekli več kot 40.000 glob zaradi neupoštevanja odlokov.

Po drugi strani je malo razumevanja za nenehen stres, ki ga doživljajo ljudje, bodisi zaradi strahu pred izgubo službe bodisi zaradi dela od doma in hkratne skrbi za otroke. Poleg tega še družbena izoliranost in številne druge nevšečnosti povzročajo pri vse več ljudeh neke vrste izgorelost zaradi covida-19 in s tem povezane posledice. Na to je opozorila tudi predsednica BÖP Beate Wimmer-Puchinger. Kot je dejala, je tretjina ljudi depresivnih, 28 odstotkov pa anksioznih. "Poraslo je nasilje. To pa zadeva predvsem nas ženske," je opozorila. Te psihične težave so obremenjujoče tudi za svojce in so kontraproduktivne v boju proti pandemiji, je k temu dodalHans Kluge.