WHO svari: Magične rešitve za novi koronavirus ni in je nikoli ne bo

Vlade in državljane je zato pozval, naj se osredotočijo na že znane in učinkovite osnovne ukrepe, kot so testiranje, sledenje stikov, ohranjanje fizične razdalje in nošenje mask. Takšni ukrepi so omogočili ohranitev relativno normalnega tempa življenja med pandemijo covida-19.

"Vsi upamo, da bomo imeli več učinkovitih cepiv, ki bodo lahko ljudi varovala pred okužbo, " je na virtualni novinarski konferenci dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus . Ob tem je opozoril, da trenutno še ni magične rešitve in da je verjetno ne bomo nikoli našli.

Od pojava novega koronavirusa v kitajskem Vuhanu konec lanskega leta se je z njim okužilo že najmanj 18,1 milijona ljudi, zaradi koronavirusne bolezni 19 pa je umrlo skoraj 690.000 ljudi.

WHO je prejšnji mesec na Kitajsko poslal manjšo skupino strokovnjakov, ki bo skušala odkriti izvor virusa. Njihova preliminarna naloga, v okviru katere so predvsem določili pogoje za delo mednarodne ekipe, pa je sedaj končana. Še pred pravim začetkom obširne mednarodne preiskave pa pri WHO že svarijo, da Vuhan morda ni kraj, od koder izvira novi koronavirus.

Vodja ukrepanja v izrednih razmerah pri WHO Mike Ryan je ob pojavu dvoma napovedal obširno preiskavo, v okviru katere nameravajo izslediti žival, s katere je virus preskočil na človeka. Kot je pojasnil, so kitajski strokovnjaki že preiskovali prve primere v Vuhanu in skušali najti povezavo z živaljo, vendar je v epidemiološki krajini še vedno preveč nejasnosti. "Kar potrebujemo je precej bolj obširna retrospektivna epidemiološka študija," je dodal.