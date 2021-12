WHO svari pred omikronom, v Franciji in Italiji rekord po potrjenih okužbah v enem dnevu

Medtem ko iz številnih držav zaradi večje kužnosti omikrona poročajo o rekordnem številu okužb, so iz WHO v torek zvečer sporočili, da je bilo v svetu v tednu od 20. do 26. decembra 11 odstotkov več okužb kot teden pred tem. Število smrti zaradi covida-19 je medtem ostalo podobno. V omenjenem tednu so po svetu potrdili skoraj pet milijonov novih primerov okužbe, umrlo pa je 44.000 ljudi. Decembra je tako covid-19 po svetu zahteval 5,4 milijona življenj.

Zaradi naraščanja števila okužb so številne države znova uvedle omejitvene ukrepe, med njimi tudi Kitajska, Nemčija in Francija. Iz Nizozemske in Švice pa so v torek sporočili, da je omikron postal prevladujoča različica.

Nekatere študije kažejo, da omikron povzroča covid-19 z milejšimi simptomi in da je zato manj hospitalizacij, vendar na WHO pozivajo k pazljivosti, saj ostaja tveganje zaradi hitrega širjenja zelo visoko. Menijo tudi, da so potrebni dodatni podatki za boljše razumevanje različice. Opozorili so, da dokazi kažejo, da se omikron širi hitreje kot delta in da se število okužb podvoji v dveh do treh dneh.

Predstavnica WHO za Evropo Catherine Smallwood je opozorila, da bo zaradi hitrega širjenja omikron še vedno povzročal veliko hospitalizacij še posebej med tistimi, ki se niso cepili proti covidu-19 in tako povzročil obsežne motnje v zdravstvenih sistemih in drugih kritičnih storitvah.

Evropa ostaja žarišče sedanjega vala pandemije

V torek so o rekordnem številu okužb poročali iz Italije, Francije, Velike Britanije, Grčije in Portugalske. V Italiji so poročali o 78.313 novih primerih okužbe, kar je bilo enkrat več kot v ponedeljek, ko so jih potrdili 30.810. Gre za največji porast okužb v enem dnevu od izbruha pandemije v državi.

Tudi francoski zdravstveni minister Olivier Veran je prejšnji teden napovedal, da bo dnevno število novih primerov okužbe z novim koronavirusom po božiču v državi verjetno doseglo 100.000, a so številke bistveno presegle njegove napovedi. V torek so potrdili skoraj 180.000 novih primerov okužbe. Trenutno se v francoskih bolnišnicah zaradi covida-19 zdravi 17.405 bolnikov, v torek so na novo sprejeli 2110 covidnih bolnikov.

V Franciji je sicer polno cepljenih 51,7 milijona prebivalcev, kar je 76,6 odstotka celotne populacije. V torek je odmerek cepiva proti covidu-19 prejelo okoli 700.000 Francozov. Ob tem pa ostaja glede na njihove uradne podatke 5,3 milijona Francozov, starih vsaj 12 let, ki še niso prejeli nobenega odmerka cepiva.

ZDA v odpravo prepovedi potovanj iz nekaterih delov Afrike

Ameriški predsednik Joe Biden je potrdil, da bo v petek odpravil prepoved potovanj iz osmih afriških držav v ZDA, ki je bila uvedena po odkritju nove koronavirusne različice omikron. ZDA so namreč prepovedale potovanja iz Bocvane, Zimbabveja, Namibije, Lesota, Esvatinija, Mozambika in Malavija, kar je naletelo na ostre kritike WHO in Združenih narodov. A zdaj prepoved potovanj za zaščito javnega zdravja po Bidnovih besedah več ni potrebna.

Omikron je že postal prevladujoča različica koronavirusa tudi v ZDA, kjer se posledično močno krepi število okužb, vsaj med cepljenimi pa ne narašča število hospitalizacij in smrti. Biden je priznal, da so raziskovalci v zadnjih tednih naredili velik napredek v razumevanju omikrona. "Znanstveni strokovnjaki so ugotovili, da so cepljeni proti covidu-19 pri okužbi z omikronom zaščiteni pred resno boleznijo," je sporočil ameriški predsednik.