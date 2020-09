Odposlanec WHO: Naslovi, da bi se morali primerjati s Švedsko, so zavajajoči

Nabarro v izjavi za javnost, ki si jo v celoti lahko preberete na tej povezavi , pravi, da so naslovi zavajajoči. "Spodbujam vse narode, da sprejmejo celovite strategije preprečevanja in zajezitve" koronavirusa. Poudarjam, da ne delam primerjav strategij posameznih držav," je zapisal.

Prav švedski pristop je sicer v pomladnih mesecih, ko se je večina evropskih držav odločila za stroge ukrepe za zajezitev širjenja virusa, naletel na ostre kritike. Javnega življenja oblasti niso zaustavile, restavracije in šole so ostale odprte, strokovnjaki pa so svarili, da gre za poskus ustvarjanja t. i. čredne imunosti. Švedska je sicer beležila večji odstotek smrtnosti kot njene sosednje države, a manjšega kot na primer Italija ali Španija.

Eden od šestih posebnih odposlancev Svetovne zdravstvene organizacije za covid-19 David Nabarro v posebni izjavi pojasnjuje svoje izjave iz intervjuja, ki ga je sredi preteklega tedna podal za novozelandsko radijsko postajo Magic Radio. Ta je pogovor promovirala z naslovom "Nova Zelandija bi morala preiti na podoben pristop do covid-19 kot Švedska", ki so ga nato celo spremenili v "Bi se morali primerjati z državami, kot je Švedska". Tudi po svetovnih medijih so zakrožili naslovi, da "Odposlanec WHO hvali švedsko strategijo" ter da bi jo morale na dolgi rok posnemati tudi druge države.

V intervjuju je med drugim dejal, da je ključ do trajnostne strategije do koronavirusa zaupanje ljudi – in prav tu kot primer izpostavil Švedsko, ki se je zanašala na prebivalce, da bodo ravnali odgovorno ter upoštevali priporočila stroke."Na Švedskem je vlada lahko zaupala javnosti in javnost je lahko zaupala vladi." A tudi znotraj Švedske je vladni pristop naletel na številne kritike: "Imajo skoraj 6000 mrtvih. Izdali smo starejše prebivalstvo," je za Bloomberg dejal profesor virologije Fredrik Elgh.

Vlade po svetu sprejemajo težke odločitve, da bi preprečile ponovni izbruh epidemije, ukrepi pa pogosto vključujejo tudi omejitve gibanja. Dodaja, da so na lokalnih ravneh vlade sprejemale tudi"celovite strategije, ki temeljijo na znanstvenih podatkih". "Najdejo načine, da se izognejo ponovnemu zaprtju držav."Nabarro tako poziva vlade, da sprejmejo podobne strategije pri preprečevanju širjenja virusa.

Ob tem pa opozarja na zavajajoče naslove, ki "ustvarjajo zmedo, ki otežujejo izvajanje strategij"za zaščito javnega zdravja."Zavajajoči naslov iz prejšnjega tedna spodkopava pogumna prizadevanja Nove Zelandije, da zajezi virus, ki vsakodnevno ubije na tisoče ljudi po vsem svetu."

Za uspešno zajezitev širjenja koronavirusa so potrebne spremembe vedenja in vedenja."Kako lahko najbolje podpiramo ukrepe, ki jih sprejemajo nacionalne in lokalne oblasti za zajezitev širjenja (vključno s testiranji, sledenjem stikom, izolacijo), medtem ko nadaljujemo svoja življenja in ohranjamo gospodarstvo odprto. Ljudje želijo vedeti, kakšni so najboljši načini: medijsko poročanje pomaga pri oblikovanju tega mnenja."