'Nevarno je domnevati, da bo omikron zadnja različica virusa'

"Lahko zaključimo s covidom-19 kot globalno zdravstveno grožnjo in to lahko storimo še letos," je generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal izvršnemu odboru agencije ZN za zdravje.

Da bi to dosegli, si morajo države bolj prizadevati za zagotovitev enakopravnega dostopa do cepiv in zdravljenja, slediti virusu in njegovim novim različicam ter ohranjati določene omejitve, je opozoril.