WHO svetuje odpoved praznovanj: Odpovedan dogodek je boljši kot odpovedano življenje

Da je treba v luči širjenja okužb in novega seva sprejemati težke odločitve, je dejal vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Odpovedan dogodek je boljši kot odpovedano življenje," je poudaril ob tem ter dodal: "Bolje je odpovedati zdaj in praznovati pozneje, kot praznovati zdaj in žalovati pozneje." Omikron se namreč neustavljivo širi. WHO zato v času praznikov ljudi poziva, naj prekličejo svoje načrte ter tako zaščitijo svoje in javno zdravje. Kot je dejal vodja, bo v nekaterih primerih treba tudi preklicati ali pa vsaj odpovedati določene dogodke.

icon-expand Svetovna zdravstvena organizacija FOTO: Dreamstime

Kot je opozoril Tedros, obstajajo dokazi, da se omikron širi bistveno hitreje od delte. Zaradi te močno nalezljive različice so številne države zaostrile covidne ukrepe in omejile potovanja. Med njimi sta tudi naši sosednji državi, Italija in Avstrija. Slednja je omejitve potovanj sprejela v ponedeljek. V Avstrijo lahko tako brez omejitev potujejo le polno cepljeni ali preboleli, ki so prejeli tudi poživitveni odmerek ali opravili PCR-testiranje. Ukrepe sta zaostrili tudi Francija in Nemčija, Nizozemska pa je v času božično-novoletnih praznikov uvedla celo strogo zaporo države. ZDA slednje ukrepa sicer ne namerava sprejeti. Je pa strokovnjak za nalezljive bolezni Anthony Fauci opozoril, da bi praznična potovanja lahko povečala širjenje omikrona tudi med prebolelimi in polno cepljenimi.

Tako sta tudi ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) in ameriško zunanje ministrstvo Američanom odsvetoval potovanje v osem držav, vključno s Španijo, Finsko, Čadom in Libanonom. Na seznam pa so dodali še Bonaire, Monako, San Marino in Gibraltar. V ZDA je medtem različica omikron postala celo prevladujoča različica. V ponedeljek pa so v povezavi s to izjemno nalezljivo različico zabeležili tudi prvo smrt. Moški, ki ni bil cepljen, prihaja iz zvezne države Teksas. Tudi v Veliki Britaniji sicer ne izključujejo možnosti zaostrovanja ukrepov, vendar pa britanski premier za zdaj še ni napovedal dodatnih omejitev. So pa odpovedali silvestrovanje na londonskem trgu Trafalgar. Tedros se je strinjal, da je celoten svet že naveličan pandemije. Ob tem je izpostavil, da bi se ta lahko končala že leta 2022, če bi do sredine prihajajočega leta v vseh državah zagotovili 70-odstotno precepljenost. Kitajsko je medtem znova pozval, naj posreduje vse potrebne informacije v povezavi z začetnim izbruhom koronavirusa. "Dokler ne odkrijemo izvora, moramo nadaljevati. Iz tega, kar se je zgodilo, bi se morali učiti. Le tako bomo lahko v prihodnosti boljši," je dejal.