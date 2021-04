WHO: V Evropi število cepljenih proti covidu preseglo število okuženih

Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je povedal, da so prve okužbe z novim koronavirusom v Evropi potrdili pred 462 dnevi. Od tedaj so okužbo potrdili pri 5,5 odstotka prebivalcev evropske regije WHO, ki vključuje 53 držav, tudi Rusijo. Popolnoma zaščitenih s cepivom pa je sedem odstotkov prebivalcev.

Doslej so v evropskih državah potrdili 51,3 milijona okužb, od tega 1,37 milijona v zadnjem tednu. Strokovnjaki opozarjajo, da je resnično število verjetno še veliko višje.

V regiji so doslej porabili 215 milijonov odmerkov cepiva proti covidu. Okoli 16 odstotkov prebivalcev je prejelo vsaj en odmerek, je dejal regionalni direktor WHO.

Kluge je povedal še, da je evropska regija pretekli teden prvič v dveh mesecih zabeležila bistven upad števila okuženih s koronavirusom. Obenem je opozoril, da število okužb ostaja zelo visoko.

Posvaril je pred prehitrim sproščanjem ukrepov za zajezitev virusa, saj se lahko epidemiološke razmere, kakršne trenutno vladajo v Indiji, razvijejo kjerkoli.