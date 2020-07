WHO: Vsak deseti okuženi je zdravstveni delavec

Glede na podatke univerze Johnsa Hopkinsa se je z novim koronavirusom doslej okužilo 13,9 milijona ljudi, WHO sicer navaja številko 13,4 milijona. To pomeni, da je med vsemi okuženimi okoli 1,3 milijona zdravstvenih delavcev.

Zdravniki in medicinske sestre ne le, da tvegajo svoja življenja, številni trpijo zaradi fizične in psihične izčrpanosti zaradi mesecev napornega dela med pandemijo, je opozoril Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO trenutno preučuje bolj natančno, kako razširjen je novi koronavirus med zdravstvenimi delavci. Poleg tega so na Kitajsko poslali strokovnjake, ki bodo preučevali izvor virusa, ki so ga prvič potrdili v Vuhanu konec lanskega leta.

Direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan pa je danes pozval Brazilijo, naj izkoristi priložnost za zmanjšanje števila novih okužb, saj število okužb v državi ne narašča več eksponentno. "Rast v Braziliji ni več eksponentna, se je izravnala," je povedal.

Po oceni WHO je padla stopnja reprodukcije na med 0,5 do 1,5. To pomeni, da obstaja možnost, da en okuženi niti ne prenese okužbe naprej. V maju je bila na primer ponekod stopnja dve, kar je pomenilo, da je ena oseba okužila dve drugi.

Brazilija je ena najhuje prizadetih držav v pandemiji covida-19, saj so v državi potrdili več kot dva milijona okužb in 77 tisoč smrti. Samo v četrtek so potrdili 45.000 novih primerov okužb in 1300 smrti.

Po podatkih univerze Johna Hopkinsa je koronavirus doslej zahteval že skoraj 593 tisoč življenj, največ, skoraj 139 tisoč v ZDA.