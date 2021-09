WHO za ogrožene covidne bolnike priporoča zdravljenje s protitelesi

Kombinacijo protiteles naj bi za zdravljenje ponudili tistim, ki sicer nimajo hujše oblike covida-19, a pri njih obstaja večje tveganje za hospitalizacijo - denimo pri starejših ali tistih s predhodnimi boleznimi. Koktajl naj bi bil namenjen tudi kritično bolnim brez lastnih protiteles na covid-19, izhaja iz priporočila Svetovne zdravstvene organizacije WHO, objavljenega v zdravstveni reviji British Medical Journal. "Za vse ostale covidne bolnike ni verjetno, da bi bile koristi tega zdravila protiteles bistvenega pomena," glede terapije ocenjuje WHO.

Ta še navaja ugotovitve treh kliničnih študij, ki sicer še niso bile deležne dokončnega pregleda, da kombinacija sintetičnih protiteles casirivimab in imdevimab zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo za necepljene, starejše in tiste z oslabljenim imunskim sistemom. Obenem naj bi zdravilo izboljšalo možnosti za preživetje in zmanjšalo tveganje za potrebo po zunanjem predihavanju.

Zdravilo, poimenovano Ronapreve, deluje tako, da se protitelesa, ki jih vsebuje, vežejo na protein S virusa sars-cov-2 na dveh različnih mestih. Ko so aktivne snovi vezane na ta protein, virus ne more vstopiti v človeško celico.

S tem zdravilom so med drugim oktobra lani, ko je zbolel za covidom, zdravili tedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) je nato novembra izdala izredno odobritev za to zdravilo.

Julija je Japonska kot prva država v celoti odobrila uporabo zdravila, za primere nujne uporabe pa je med drugi odobreno tudi v EU, ZDA, Kanadi, Švici in Indiji.

Gre za tretjo terapijo za zdravljenje covida-19, ki jo je doslej priporočila WHO. Julija je organizacija prižgala zeleno luč skupini zdravil, ki omejijo nevaren prekomeren odziv na novi koronavirus, ki povzroča covid-19. Ta zdravila dobro delujejo v tandemu s kortikosteroidi, ki jih WHO za uporabo pri covidnih bolnikih priporoča že od septembra lani.

CDC odobril poživitveni odmerek cepiva Pfizer tudi za zaposlene v izpostavljenih poklicih

Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je priporočil uporabo poživitvenega odmerka cepiva Pfizer za starejše od 65 let, odrasle s kroničnim boleznimi ter tiste, ki so zaradi svojega dela izpostavljeni velikemu tveganju okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odločitev je CDC sprejel, potem ko je Uprava za prehrano in zdravila (FDA) v sredo odobrila poživitveni odmerek Pfizerja za starejše od 65 let, tiste z zdravstvenimi težavami ter zdravstvene delavce in vse, ki so pri opravljanju poklica izpostavljeni veliki nevarnosti okužbe.

Direktorica CDC Rochelle Walensky je dejala, da je morala agencija ukrepati na podlagi "zapletenih, pogosto nepopolnih podatkov" za dobrobit javnega zdravja. "Verjamem, da lahko najbolje zadovoljimo potrebe javnega zdravja v državi, tako da starejšim, tistim v ustanovah za dolgotrajno oskrbo, ljudem z zdravstvenimi težavami in odraslim z visokim tveganjem bolezni zaradi poklicne in institucionalne izpostavljenosti zagotovimo poživitvene odmerke," je dejala.