WHO zabeležil rekordno dnevno število novih okužb na svetovni ravni

Število smrtnih žrtev zaradi Covid-19 ostaja stabilno, in sicer zaradi bolezni dnevno umre okrog 5000 ljudi, je v svojem dnevnem biltenu zapisala Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Statistika temelji na uradno potrjenih podatkih držav.

Epidemija novega koronavirusa se ne umirja niti v ZDA, kjer se je v petek po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa na novo okužilo rekordnih 62.500 ljudi, ta rekord pa je padel že naslednji dan, saj so v soboto potrdili kar 66.528 novih okužb. Dnevno število novih okužb v ZDA je tako že štiri dni zapored višje od 60.000, ZDA pa ostajajo na prvem mestu po številu okužb in smrtnih žrtev v svetu.

Tudi iz Indije danes poročajo o novem dnevnem rekordu potrjenih okužb. V minulem dnevu so jih namreč zabeležili kar 28.637, s čimer se je skupno število okuženih zelo približalo 850.000.

Širjenje koornavirusa je v Indiji eksplodiralo v zadnjem mesecu dni, potem ko so oblasti začele blažiti ali odpravljati pred tem sprejete stroge zajezitvene ukrepe in so se ljudje vrnili na delovna mesta. Zadnjih 100.000 okužb so v državi z 1,3 milijarde prebivalci potrdili samo v minulih štirih dneh.

Indija je sicer po številu okužb v svetu na tretjem mestu, po ZDA in Braziliji.

So pa vzpodbudnejši podatki iz Rusije. Tam so v minulem dnevu potrdili 6615 novih okužb, s čimer je skupno število okužb naraslo na 727.162. Število na novo okuženih v zadnjem tednu je nižje od števila na novo okuženih v tednu pred tem in tudi najnižje tedensko število od konca aprila v Rusiji.

Na Hrvaškem so v petek zabeležili rekordno dnevno število novih okužb s koronavirusom. Potrdili so jih kar 140, dan prej jih je bilo 116, v soboto pa občutno manj, 50. Trenutno je obolelih v državi 1117. Po oceni več hrvaških epidemiologov bo verjetno dnevno število okužb še naraščalo in bi lahko doseglo 200.