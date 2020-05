WHO začasno prekinila testiranja hidroksiklorokina za zdravljene covida-19

Kot je na virtualni tiskovni konferenci pojasnil prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus , je organizacija odločitev za začasno prekinitev kliničnih testiranj hidroksiklorkina sprejela, ko je bila minuli teden v reviji Lancet objavljena študija, ki nakazuje, da bi lahko jemanja tega zdravila v primeru covida-19 pri bolnikih povečalo njihovo možnost za smrt.

Hidroksiklorokin se običajno uporablja za zdravljenje malarije in artritisa.

V klinično testiranje je bilo vključenih več sto bolnišnic iz nekaj držav sveta. Doslej je bilo v klinična testiranja vključenih 3500 bolnikov iz 17 držav.

Testiranje je del širšega projekta pod vodstvom WHO, katerega namen je ugotoviti, ali lahko obstoječa zdravila, ki so jih razvili za zdravljene v primeru malarije, okužbe s hiv in ebolo ter za zdravljenje multiple skleroze, lahko pomagajo tudi v primeru covida-19.

WHO je že doslej odsvetoval uporabo zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje malarije, tudi v primeru okužbe z novim koronavirusom, dokler testiranja še niso končana.

Več znanih osebnosti, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, je nedavno razkrilo, da hidoksiklorkin o jemljejo kot preventivo pred okužbo z novim koronavirusom. Brazilsko ministrstvo za zdravje je prav tako minuli teden dovolilo uporabo hidoksiklorkina za zdravljenje covida-19. V študiji, ki so jo objavili v reviji Lancet, so ugotovili, da ima lahko to zdravilo hude stranske učinke, predvsem aritmijo srca.