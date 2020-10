WHO: Začetek množičnega cepljenja verjetno sredi prihodnjega leta

Po podatkih svetovnih števcev za covid-19 smo na svetu že presegli nov mejnik - 40 milijonov okužb s koronavirusom. Po poročanju Reutersa smo na svetu v zadnjih 32 dneh zabeležili 10 milijonov okužb, med najhuje prizadetimi pa ostajajo ZDA, Brazilija in Indija. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je dejansko število okuženih verjetno še večje, saj v nekaterih državah primanjkuje testov ali pa države o primerih premalo poročajo.

Pri WHO medtem do začetka prihodnjega leta pričakujejo rezultate tretje faze testiranj cepiva, temu pa bi sledila odločitev o začetku cepljenja, je dejala strokovnjakinja WHO. Podjetja, ki so trenutno v tretji fazi testiranj cepiva, že proizvajajo odmerke cepiv, tudi po več milijonov odmerkov. Kot prve bi cepili tiste, ki sodijo v rizične skupine.

Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je danes predstavil spevno kampanjo proti pandemiji. S pesmijo We are family ameriške skupine Sister Sledge želi WHO spodbuditi ljudi, naj bodo bolj solidarni. Obenem je WHO sprožila akcijo, naj družine skupaj zapojejo pesem, se posnamejo in posnetek delijo na družbenih omrežjih.