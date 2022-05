WHO: Zaradi koronavirusa posredno ali neposredno umrlo 15 milijonov ljudi

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kažejo, da je pandemija covida-19 med 1. januarjem 2020 in 31. decembrom 2021 posredno ali neposredno vzela med 13,3 in 16,6 milijona življen. Gre za več kot dvakrat višjo številko od števila smrti, ki so neposredno prepisane covidu. WHO je ob tem še dodala, da so bile številke zbrane z uporabo podatkov, ki jih poročajo države, in statističnega modeliranja.

Ocena skupnega števila smrtnih žrtev, ki jih je terjala pandemija, temelji na presežni umrljivosti, ki predstavlja razliko med dejanskim številom smrti in številom, ki bi ga glede na podatke predhodnih let pričakovali ob odsotnosti pandemije. Ob tem je WHO upoštevala tako žrtve, ki so nastale neposredno zaradi okužbe s covidom-19, kot tudi posredne žrtve zaradi posledic koronavirusa na zdravstvene storitve. Številni namreč zaradi ohromitve zdravstvenega sistema v času pandemije niso mogli dostopati do zdravstvenih storitev povezanih z drugimi obolenji.

Združeni narodi so danes sporočili, da so do konca leta 2021 zabeležili 14,9 milijona smrti, ki so bile povezane s covidom-19. Po podatkih je do večine presežnih smrti zaradi bolezni (kar 84 odstotkov) prišlo v Aziji, Evropi in Ameriki. 81 odstotkov vseh presežnih smrti so zabeležili v državah s srednjimi prihodki, 15 odstotkov v državah z visokimi prihodki, štiri odstotke pa v tistih z nizkimi prihodki. Približno 68 odstotkov vseh presežnih smrti na svetu se je medtem zgodilo v le desetih državah.