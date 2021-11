WHO zaskrbljena nad epidemiološko situacijo v Evropi, Češka zaostruje ukrepe

Svetovna zdravstvena organizacija WHO je zelo zaskrbljena nad širjenjem novega koronavirusa v Evropi. Območni direktor Hans Kluge je ob tem opozoril, da bi lahko, v kolikor ne sprejmemo nujnih ukrepov za zajezitev epidemije, do marca zabeležili še okoli 500.000 smrtnih žrtev.

Avstrija je postala v petek prva država, ki je v odziv na rekordno število novih okužb in nizko stopnjo precepljenosti razglasila, da bo cepljenje proti covidu-19 s 1. februarjem postala zakonska obveza. Avstrijski kancler Alexander Schallenberg je ob tem dejal, da je bilo to odločitev težko sprejeti, še posebej v svobodni družbi, a da je cepljenje tudi edina možnost, da prekinemo ta začarani krog.

Ukrep obveznega cepljenja bi sicer po njegovem mnenju morali obravnavati kot zadnjo možnost, bi bilo pa smiselno prek pravne in družbene razprave pravočasno razmisliti o tem vprašanju. Pred tem pa imamo tudi druga sredstva za zajezitev epidemije, kot je na primer covidno potrdilo: "To ni omejevanje svobode, temveč orodje za ohranjanje naše individualne svobode."

Na Češkem so medtem zabeležili novo rekordno število okužb z novim koronavirusom na dnevni ravni. V zadnjih 24 urah so potrdili 22.936 primerov, največ od začetka pandemije, je sporočilo češko ministrstvo za zdravje. Glede na zadnje številke na Češkem v zadnjih dneh beležijo 929 okužb na 100.000 prebivalcev. Najhuje so prizadeti vzhodni deli države.

V luči večanja števila okuženih pa ukrepe zaostrujejo tudi številne druge države. Omejitve za necepljene so tako napovedali tudi na Češkem in Slovaškem.

Ob vse slabših zdravstvenih razmerah bo v državi od ponedeljka na številnih področjih treba izpolnjevati pogoj PC, torej preboleli ali cepljeni proti covidu-19. Pogoj uvajajo za gostinske lokale in hotele ter storitvene dejavnosti in večje prireditve.

Obenem je vlada v petek določila okrepljeno testiranje na novi koronavirus. Z izjemo cepljenih bodo morali vsi šolarji v prihodnje enkrat tedensko opraviti hitri antigenski test. Tudi v podjetjih bodo morali necepljene tedensko testirati. Na Češkem je v celoti cepljenih približno 6,2 milijona od 10,7 milijona prebivalcev države.

Češka vlada pod vodstvom premierja Andreja Babiša trenutno opravlja tekoče posle. Petr Fiala, vodja liberalne, konservativne Demokratske državljanske stranke, naj bi premierske posle predvidoma prevzel 26. novembra.

Francoske zdravstvene oblasti priporočajo poživitveni odmerek starejšim od 40 let

Francoski državni organ za zdravje (HAS) je v petek sporočil, da poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 odslej priporoča vsem prebivalcem, starim 40 let in več. Ocena mednarodnih študij je namreč pokazala, da je poživitveno cepljenje šest mesecev po polni imunizaciji koristno za osebe, starejše od 40 let, so v sporočilu na spletni strani zapisale francoske zdravstvene oblasti.

Pri tem so se sklicevale predvsem na dobre empirične podatke iz Izraela in ZDA in pojasnile, da še ni na voljo dovolj podatkov, da bi tretji odmerek priporočili tudi mlajšim od 40 let. "Ne bi me presenetilo, če se postopoma premikamo k poživitvenim odmerkom za vse odrasle, ki so bili cepljeni, to je smiselno," je v petek dejal francoski predsednik Emmanuel Macron.

V Franciji so sicer starejši od 65 let že nekaj časa upravičeni do poživitvenega cepljenja, približno 30 odstotkov pa jih je tretji odmerek že prejelo. Od 15. decembra bo ta postal tudi predpogoj za veljavnost covidnega potrdila pri osebah, starih 65 let in več, ki so bile drugič cepljene pred več kot šestimi meseci.

Covidno potrdilo je v Franciji potrebno za obisk restavracij in udeležbo na dogodkih ter potovanje z javnimi prevoznimi sredstvi na dolge razdalje. Po podatkih francoske agencije za javno zdravje so v petek v državi zabeležili več kot 21.000 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 57 oseb.