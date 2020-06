WHO: Pandemija se krepi, smo v novi in nevarni fazi

V četrtek so po svetu potrdili rekordno dnevno število novih primerov okužbe s koronavirusom, več kot 150.000. Skoraj polovico vseh včerajšnjih primerov so potrdili v Severni in Latinski Ameriki, vse večje številke pa prihajajo tudi iz južne Azije in Bližnjega vzhoda, je na tiskovni konferenci dejal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacij Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Smo v novi in nevarni fazi,"njegove besede povzema AP. Vodja WHO opozarja, da so ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, kot je nošenje mask, socialno distanciranje in umivanje rok, še vedno potrebni. "Veliko ljudi je razumljivo naveličanih, da morajo ostajati doma, vlade pa razumljivo želijo znova odpreti družbo." A virus še vedno hitro širi, še vedno je smrtonosen in ljudje so še vedno dovzetni zanj, opozarja Tedros.