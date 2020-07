Se koronavirus po zraku širi tudi na več kot deset metrov?

Vse več je dokazov, da se novi koronavirus po zraku širi na precej večje razdalje, kot smo domnevali, morda celo več deset metrov, so v torek priznali pri Svetovni zdravstveni organizaciji in napovedali, da bodo v nekaj dneh objavili novo znanstveno razlago na to temo. Benedetta Allegranzi , tehnična vodja WHO za infekcijski nadzor, je na novinarski konferenci priznala, da obstaja vse več dokazov na tem področju. "Menimo, da moramo biti odprti do teh dokazov in razumeti njihove posledice, tako glede načinov prenosa okužbe kot glede varnostnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti," je dejala.

Maria Van Kerkhove, ki pri WHO tehnično vodi odziv na covid-19, pa je povedala, da pripravljajo znanstveno poročilo, ki ga bodo objavili v prihodnjih dneh in v katerem bodo zajeli vsa dognanja glede novega koronavirusa in njegovega prenosa.

Mednarodna skupina 239 znanstvenikov je v ponedeljek sporočila, da lahko kapljice v izdihanem zraku, ki so manjše od petih mikrometrov in vsebujejo virus, v zraku obvisijo tudi več ur ter se širijo več deset metrov daleč. V pismu so znanstveniki WHO obtožili, da podcenjuje možnost prenosa po zraku, piše BBC. Da ne gre za napad na WHO, je za Reuters dejal eden od podpisnikov Jose Jimenez. "Želimo, da pritrdijo dokazom. Gre za znanstveno razpravo, a menili smo, da moramo iti v javnost, saj niso želeli prisluhniti dokazom."

Ohranjanje dveh metrov medsebojne razdalje je eden ključnih elementov v boju proti covid-19, ki je, odkar so ga prvič zaznali decembra lani na Kitajskem, terjal že 538.000 življenj in so ga potrdili pri več kot 11,6 milijona ljudeh po vsem svetu.

V WHO so znova posvarili, da se pandemija še naprej pospešuje in ne kaže nobenih znakov upočasnjevanja. Kot je povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, so samo pretekli konec tedna v svetu potrdili 400.000 novih okužb s koronavirusom, medtem ko je trajalo kar 12 tednov, da je svet potrdil prvih 400.000 primerov covid-19."Izbruh se pospešuje in očitno še nismo dosegli vrhunca pandemije," je opozoril.