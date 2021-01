WHO: V izjemnih primerih se drugi odmerek cepiva lahko zamakne za nekaj tednov

Nekatere države članice EU napovedujejo, da bodo drugi odmerek Pfizerjevega cepiva zamaknile do šest tednov po prvem, da bi na ta način cepivo v najkrajšem času prejelo čim več ljudi. Sprva je veljalo priporočilo, da mora posameznik za polno zaščito drugi odmerek prejeti najkasneje v štirih tednih po prvem odmerku. Vendar je svetovalna skupina za cepiva pri WHO zdaj sporočila, da se lahko "v izjemnih primerih" to zamakne na največ šest tednov.

icon-expand Posameznik mora za polno zaščito drugi odmerek prejeti največ 42 dni oziroma šest tednov po prvem. FOTO: Shutterstock V zadnjem mesecu je upanje na konec pandemije prineslo cepivo proti covidu-19. Največ držav, tudi v EU, je že začelo cepljenje s cepivom, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Nekatere napovedujejo, da bodo drugi odmerek zamaknile do šest tednov po prvem, da bi na ta način cepivo v najkrajšem času prejelo čim več ljudi. Evropska agencija za zdravila je v ponedeljek sporočila, da mora posameznik za polno zaščito drugi odmerek prejeti največ 42 dni oziroma šest tednov po prvem. Strokovna svetovalna skupina WHO za cepljenje (SAGE) pa je danes sporočila, da se lahko z drugim odmerkom Pfizerjevega cepiva nekaj tednov po priporočenih 21-28 dneh od prvega odmerka cepi samo v izjemnih primerih. "Države lahko v primeru izrednih okoliščin pomanjkanja cepiva in epidemioloških razmer zamaknejo drugi odmerek za nekaj tednov, da bi, kar se da, povečale število posameznikov, ki bi prejeli prvi odmerek," je dejal vodja skupine SAGE Alejandro Cravioto. icon-expand