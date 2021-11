WHO: Covid bi lahko do februarja 2022 v Evropi terjal še pol milijona žrtev

WHO je znova pozval k uporabi mask.

"Evropa je znova epicenter pandemije," je opozoril direktor WHO za Evropo Hans Kluge. "Če se bo zdajšnji ritem širjenja okužb nadaljeval, bo v regiji do februarja umrlo še pol milijona ljudi," je dodal. Po oceni WHO je širjenje okužb posledica nezadostne precepljenosti v kombinaciji z rahljanjem ukrepov.

V samo enem tednu se je v Evropi število hospitalizacij zaradi covida-19 več kot podvojilo. Že šest tednov zapored v Evropi narašča število okužb, medtem ko se število smrti zvišuje že sedem tednov zapored. Dnevno tako v Evropi naštejejo 250.000 primerov okužb in 3600 smrti.

Glavni delež pri zviševanju števila smrti gre na račun Rusije, kjer je v zadnjem tednu umrlo več kot 8000 ljudi, sledita Ukrajina s skoraj 4000 smrtmi in Romunija, kjer so jih v enem tednu našteli 3100.

WHO je danes znova pozval k uporabi mask. "Projekcije kažejo, da lahko, če bomo v Evropi in osrednji Aziji dosegli 95-odstotno uporabo mask, rešimo 188.000 življenj od pol milijona, kolikor jih lahko izgubimo do februarja 2022," je zatrdil Kluge.